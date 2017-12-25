(Görüntülü Haber) Rus ambargosunun olumsuz etkisi domatesin üzerinde

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Münir Şen, domates fiyatlarının yüksek olmasının, Rus ambargosunun yansıması olduğunu söyledi. Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Şen, Türkiye için önemli pazar olan Rusya\'nın, iki ülke arasındaki gerginliğin ardından domatese yönelik ambargosunun üreticileri endişeye sevk ettiğini belirtti. Şen, üreticinin bu yıl dönüşüme gidip, başka ürün ekmesiyle domatesteki arz- talep dengesinin kaybedildiğini savundu. Mersin Hali\'nden 2 lira 80 kuruşa çıkan ve İstanbul\'daki marketlerde 8 liraya varan fiyatlarla tüketiciye sunulan domatesteki yüksek fiyattan kendilerinin de şikayetçi olduğunu kaydeden Şen, şunları söyledi: \"Daha önceki yıllarda Rusya\'nın domatese uyguladığı ambargolardan dolayı üreticiler ve komisyonlar üretim gücü kaybetmişti. Bundan dolayı bu yıl üretim az oldu. Arz- talep dengesi sağlanamayınca domates, şu an mevsim fiyatlarının üzerinde seyrediyor. Geçmiş yıllarda yaşanan sıkıntıların yansımaları bu fiyatlar. \'Rusya, domates aldı- almayacak\' davası süregeldi. Bu, üretici ve komisyoncuları da kaygılandırdı. Bu kaygılar nedeniyle domates ekilen alanlarda dönüşüme gidildi. Bu alanlara biber, salatalık ve patlıcan ekildi. Bu da üretim azlığı yarattı. Bu yüksek fiyatlar da zaten domates azlığından kaynaklanıyor. Şubat ayından sonra fiyatlar makul seviyelere inecektir, diye düşünüyoruz.\" \'DOMATES FİYATLARINDAN ŞİKAYETÇİYİZ\' Domatesin özellikle büyük kentlerde pahalıya satılmasının, marketlerdeki adaletsiz fiyatlandırmalardan da kaynaklandığına dikkat çeken Başkan Şen, \"Domatesin fiyatının çok yüksek olması bizi de mutlu etmiyor; çünkü biz, sepet olarak bakıyoruz. Domatesin yüksek olduğu bir yerde patlıcan, salatalık, kabak fiyatları aşağı seviyede seyretmek zorunda kalıyor. Domatesteki fiyatlar, ister istemez diğer ürünleri de etkiliyor. Vatandaşın daha ucuza domates tüketmesini en çok isteyenlerden biri bizleriz; ama bu şekilde ne üretici memnun oluyor ne de tüketici. Bu yüzden şu anki domates fiyatlarından şikayetçiyiz\" diye konuştu.