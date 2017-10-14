(Görüntülü Haber) Rumeli Hisarı'nda restoranda yangın (1)

Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL,(DHA) Sarıyer Rumeli Hisarı sahilinde bulunun bir restoranda yangın çıktı. Rumeli İskelesi\'nin hemen yanında bulunan restoran sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Restoranda bulunan 3 çalışan dışarı çıkarak itfaiyeyi aradı. Alev alev yanan restoranı söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu. Alevler karşı yakadanda görüntülendi. Yangın yaklaşık yardım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Restoranda itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.