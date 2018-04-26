(Görüntülü Haber) RTÜK Başkanı: Siyasiler bu seçimde TV ve radyolara reklam verebilir

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, erken seçimle ilgili, \"Demokrasi tecrübemiz çok. Seçim öncesi ve sırasında gerginlikler elbette olur. Bunlar seçimin tadı tuzu. Önemli olan kavga olmamasıdır. Erken seçim, medya için harman üstü dönemdir. Siyasiler bildiğiniz gibi bu seçimde genel, bölgesel, yerel TV ve radyolara reklam verebilecek\" dedi. Erciyes Üniversitesine (ERÜ) düzenlenen bir programa katılmak için Kayseri\'ye gelen RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, seçimlerle ilgili medyaya sorumluluklar düştüğüne dikkat çekti. Yerlikaya, \"Türkiye\'nin demokrasi tecrübesi büyüktür. Yıllardır seçimleri yapıyoruz. İnşallah çok güzel centilmenlik yarışı içinde bir demokrasi şöleni şeklinde geçecek diye ümit ediyorum. Gerginlik bu seçimin tadı tuzu. Gerginlik olmadan olmaz. Dolayısıyla onlar çok normal şeyler. Burada medya tabii ki görevini yapacak. Bu aslında harman üstü bir dönem. Biliyorsunuz Radyo Televizyon Üst Kurulu yasasına göre artık siyasi reklam da alınabiliyor\" dedi. \'MEDYAMIZ ÇOĞULCU BİR YAPIDA\' Medyanın objektif bir şekilde olanları aktarması gerektiğini belirten Yerlikaya, şöye devam etti: \"Çünkü halkın bilgi edinme hakkı var. Liderlerin ne söylediğini bilme ve ona göre de karar verme hakkı var. Türkiye\'de Allah\'a şükür medyamız çoğulcu bir yapıdadır. Avrupa\'da bile bu kadar çoğulcu yapı yoktur. Avrupa Türkiye\'yi eleştirir ama ülkemizde bin 700 tane yayın yapan radyo, televizyon vardır. Bunlar değişik mecralarda yayın yapmaktadırlar. Yani çok az oy oranı olan partinin bile neredeyse kendisini anlatabileceği organlar var. Dolayısıyla liderler kendisini çok rahat ifade edebileceklerdir. Bizde bunun önünü açacağız.\"