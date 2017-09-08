(Görüntülü Haber) Rohingya'daki şiddet, İran'da protesto edildi

Ekber Karabağ / Tahran, 8 Eylül - Myanmar\'da Rohingyalı (Arakan) azınlığa yönelik saldırılar ve uygulanan şiddet, İran\'ın birçok şehrinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi. Başkent Tahran\'da cuma namazı çıkışı İnkılâp Meydanı\'nda bir araya gelen kalabalık, \'Myanmar ordusu ve radikallerin ülkedeki Müslüman halka uyguladığı zulmü\' kınadı. Ellerinde \"Hangi suçtan dolayı öldürüldüler\", \"Soykırımı durdurun\" pankartları taşıyan protestocular, attıkları sloganlarla dünya kamuoyunun konuya sessiz kaldığını ifade ederek tepki gösterdiler.