(Görüntülü Haber) Rize'den de tepki yağdı

OSMAN ŞİŞKO-AYTEKİN KALENDER TRABZON - RİZE (DHA) Rize\'de Cuma namazı sonrası toplanan bir grup partili, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar atarak Kudüs ve Filistin\'e sahip çıktı. Rize AK Parti İl Başkanlığı ve İnsanı Yardım Vakfı (İHH), ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına tepki amacıyla Cuma namazı sonrası \'Kudüs Cuma\'sı\' adıyla basın açıklaması ve yürüyüş yaptı. Rize Sahil Camii önünde toplanan gurup adına konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yunus Çoruh, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump\'ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye\'nin çağrısına kulak vererek Kudüs\'e sahip çıkacağına inanıyoruz. Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletleri\'nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Biz Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakârlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. DİMDİK AYAKTAYIZ Rize İnsanı Yardım Vakfı İl Temsilcisi Recep Kaplan, yaşananlara karşı dimdik ayakta olduklarını vurgulayarak Zalim ABD ve İsrail\'e karşı dimdik ayaktayız. 81 ilde tüm arkadaşlarımız bu keyfi davranışa tepki vermekteyiz. Daima Kudüs ve Filistin bağımsız kalacaktır. Tüm Müslümanlar olarak birleşerek tepki vermeliyiz diye konuştu. SLOGANLARLA TEPKİ GÖSTERİLDİ Açıklama ardından yaklaşık 300 kişilik kalabalık Sahil Camii\'nden Memiş Ağa Belediye Parkı\'na kadar sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüş boyunca tekbirler getirilerek \'Katil İsrail, Filistin\'den defol!, \'Kudüs bizimdir bizim kalacakö, \'Gazze\'ye selam direnişe devam şeklinde slogan atan grup daha sonra dua etti. ERBAŞ ORTAK PLAN SÜRÜYOR Öte yandan Rize\'de Muhtarlar Derneği ve Federasyon Başkanı Mustafa Erbaş da konuya ilişkin açıklamada bulunarak Amerika ve İsrail\'in Ortadoğu\'daki ortak planlarının sürdüğünü söyledi. Bu kararın yok hükmünde bir karar olduğunu ilan ettiklerini kaydeden Erbaş, ?Uluslararası camiada Devlet vasfı taşıyan ve teröre destek veren Amerika ve İsrail Ortadoğu\'daki ortak planlarını gerçekleştirmeyi sürdürmektedir. Birleşmiş Milletler Nato, ABD ve Avrupa Birliği İsrail\'in her sapkınlığına gerek el altından gerekse açıktan destek vermektedirler. İlk Kıblemiz olan Mescidi Aksanın bütün Müslümanların birleştiği buluştuğu Kudüs\'ün Amerika başkanı tarafından İsrail?in başkenti olarak ilan etmesi asla kabul edilemez olduğunu belirtmek isteriz. Bu kararın yok hükmünde bir karar olduğunu ilan ediyoruz ifadelerinde bulundu.