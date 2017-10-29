(Görüntülü Haber) Rize'deki selde kayboldu; cansız bedeni, Gürcistan sahilinde bulundu

Muhammet KAÇAR/FINDIKLI (Rize), (DHA) - RİZE\'de, 16 Ekim\'de şiddetli yağmurla taşan Çağlayan Deresi\'nin sürüklediği odunları toplarken suya kapılıp, kaybolan 53 yaşındaki Erol Çabuk\'un cansız bedeni, 64 kilometre uzaklıktaki Gürcistan\'ın Acara Özerk Cumhuriyeti\'nin Batum sahilinde bulundu. Yakınlarının, boynundaki kolyeden teşhis ettiği Çabuk\'un cenazesi, Türkiye\'ye getirilecek. Fındıklı İlçesi\'nde 16 Ekim günü etkili olan şiddetli yağışla Çağlayan Deresi\'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken, suya kapılarak, sürüklendiği denizde kaybolan Erol Çabuk’un bulunması için AFAD, AKUT ve Sahil Güvenlik ekipleri karadan Sahil Güvenlik\'e ait helikopter de havadan çalışmalarını sürdürdü. İki hafta sürdürülen çalışmalarda, Çaykur emeklisi Çabuk\'a ulaşılamadı. Deniz akıntısının yönünü dikkate alan yetkililer, Çabuk\'un bedeninin sürüklenme ihtimaline karşı Gürcistan makamlarını bilgilendirdi. KOLYESİNDEN TEŞHİS EDİLDİ Gürcistan\'ın Acara Özerk Cumhuriyeti\'nin Batum kenti sahilinde, dün akşam saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cenaze için Türk makamlarını bilgilendiren Gürcü yetkililer, teşhis için cesedin fotoğrafını Türk yetkililere gönderdi. Cesedin fotoğrafı, kayıp Çabuk\'a ait olabileceği ihtimali üzerine yakınlarına gösterildi. Tanınmayacak halde olan ve boynuna takılı kolyeden teşhis edilen cenazenin Çabuk\'a ait olduğunu belirleyen yakınları, Batum\'a gitti. Çabuk\'un cansız bedeninin denizdeki akıntıyla 64 kilometre sürüklenerek, Batum sahiline vurduğu anlaşıldı. Çabuk\'un cenazesinin, Gürcistan\'da yapılan işlemlerin ardından yarın teslim alınacağı öğrenildi.