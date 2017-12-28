(Görüntülü Haber) Rize'de, Yerli Malı ve Tutum Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

Aytekin KALENDER RİZE,(DHA) Rize\'de her yıl kutlanan Yerli Malı ve Tutum Haftası kapsamında, Hacere Usta Anaokulu tarafından ülkemizin yedi bölgesinin yerel tatları ve ürünlerinin sergilendiği \'Minik Ellerle Yedi Bölge, Hepsi Birlikte Türkiye\' adı altında bir etkinlik düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında gerçekleştirilen etkinliğin açılışını üniversitenin RTEÜ Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ali Bilgin, Genel Sekreter Adnan Er yaptı. Bir hafta boyunca açık kalacak olan sergiye bir çok davetli aileler ve öğrenciler katıldı. 3 ile 5 yaşındaki çocukların hazırlamış oldukları yedi bölgenin kendine has ürünlere ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. ÖĞRENCİLER ANLATTI Minik öğrenciler, gelen misafirleri bölge stantlarında karşıladılar. Karadeniz bölgesinden çay, fındık, mısır ekmeği, Marmara?nın kaleleri, İstanbul Boğaz Köprüsü, Ege?nin zeytin yağı, Doğu yemek çeşitleri, İç Anadolu?nun buğdayı, Akdeniz?in kaleleri gibi bir çok tarihi ve kültürel öğelerin sergilendiği etkinlikte, anaokulu öğrencileri öğretmenleri eşliğinde Karadeniz bölgesinin yerel ve kültürel zenginliklerini katılımcılara anlattı. \'PROJE KAPSAMINDA KUTLAMAYI AMAÇLADIK\' Hacere Usta Anaokulu Müdürü Pınar Er, bu yıl okul öğrencileri ile yerli malı haftasını bir proje kapsamında kutlamayı amaçladıklarını belirterek, Projemizin ismini ?Yöre Yöre Minik Eller? diye belirledik. Sınıfları bölgelere ayırdık. Her sınıf başka bir bölge için çalışmaya başladı. Sınıflarda oluşan bölge çalışmalarını bugün burada tanıtıma açtık. 3 ila 5 yaşındaki 150 öğrenci bu çalışmaya emek verdi. Bölgelerin kılık kıyafet, örf ve adetleri, kullanılan araç gereçleri, tarımsal ürünlerine kadar bir çok çeşitli ürünlere yer verdik ifadelerini kullandı.