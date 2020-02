(Görüntülü Haber) Rize'de TOKİ kura çekilişi yapıldı, konutlar sahiplerini buldu

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE\'de Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Belediye\'nin iş birliği ile yapılan 753 konut, kura çekimi yapılarak sahipleri belirlendi.



Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi\'nde düzenlenen kura çekilişine Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, TOKİ Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı Gürol Konyalıoğlu, Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan, Rize Belediye Meclis Üyeleri ve hak sahipleri katıldı.



Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Yeniköy mahallesinde projelendirilen Timya Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin kura çekiminde bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.



Proje kapsamında, konut bölgesinde geleneksel mahalle kültürün yaşatılacağını belirten Rize Belediye Başkan Reşat Kasap, \"2014 yılında ihaleyi gerçekleştirdik. Gerekli olan tüm personel ve ekipmanlarımızı tamamlayarak 2015 yılında işe başladık ve bugün emeklerimizin karşılığı olarak hak sahipleri için kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Her şeyden önce insanlarımızın daha sağlıklı ve güvenli evlerde oturmasını istedik. Ve tabii ki riskli alanlarda oluşan tehditleri ortadan kaldırıcı adımlar atmayı ve yerinde dönüşümü amaçladık. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden ilerledik ve Rize Belediyesi olarak vatandaşlarımıza yaklaşık 4 milyonluk kira ödemesi yaptık. Belediyemiz ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğinde 78 bin metrekarelik alanda gerçekleşen çalışmalar neticesinde; 14 blok, 753 adet konut, 1 adet AVM, cami, çocuklarımız için 7 adet oyun parkı, kapalı ve açık otoparklar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Proje kapsamında, konut bölgesinde AVM ve ticari faaliyetlerde yer aldığı için esnafla konut sahipleri iç içe bulunup geleneksel mahalle kültürü de yaşatılmaya devam edecek” dedi.



‘10,7 MİLYON LİRA KİRA YARDIMI YAPTIK’



TOKİ Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı Gürol Konyalıoğlu ise TOKİ ve Rize Belediyesi olarak 2011 yılında başlattıkları kentsel dönüşümün kura aşamasına geldiklerini ifade ederek şöyle konuştu:



\"2011 yılında başlatmış olduğumuz süreçte hak sahiplerinin gayrimenkullerinin tek tek değerlendirmesini yaptık. Hak sahiplerinin yaklaşık 53 milyon liralık bir gayrimenkul değeri vardı. 701 hak sahibimiz bulunuyordu. Verasetleriyle 965\'e ulaştı. Bu vatandaşlarımızdan 609 kişiyle farklı metrekarelerdeki konut karşılığında uzlaşma yaptık. Uzlaşmayan 216 vatandaşımızla ilgili kamulaştırma yetkisini kullanmak durumunda kaldık. Bunlar için yaklaşık 23 milyon 500 bin lira nakit para ödedik. Bugüne kadar da toplam 10,7 milyon lira kira yardımı yaptık.\"



Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Rize 2’inci Noter huzurunda 753 konut için ilk kurayı çekti. Kurayla hak sahiplerin evleri belirlendi. Kura sonrası evi belirlendiği için sevinçli olduğunu belirten 80 yaşındaki Nimet Güzel, “İnşallah yeni yuvamızda mutlu olacağız” dedi. Kurada ilk numarası açıklanan Hüseyin Yılmaz ise bu kura çekimini sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek “Allah şükür olsun binamız tamamlandı. Burası güzel bir kent oldu. İçinde her şeyi var. Çok mutluyuz bir an önce taşınmak istiyoruz” diye konuştu.



Bu arada hak sahiplerine anahtarları işlemlerin tamamlanmasından sonra teslim edileceği belirtildi.