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(Görüntülü Haber)  Rize'de selde kaybolan kişi aranıyor

  Adem AKATİN/FINDIKLI(Rize), (DHA)- RİZE'nin Fındıklı İlçesi'nde şiddetli yağmurla taşan Çağlayan Deresi'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken suya kapılarak kaybolan 53 yaşındaki Erol Çabuk'u arama çalışması sürüyor

17 Ekim 2017 19:57

 

Adem AKATİN/FINDIKLI(Rize), (DHA)- RİZE\'nin Fındıklı İlçesi\'nde şiddetli yağmurla taşan Çağlayan Deresi\'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken suya kapılarak kaybolan 53 yaşındaki Erol Çabuk\'u arama çalışması sürüyor.

İlçede etkili olan şiddetli yağmurla, bölgede Çağlayan Deresi\'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken suya kapılarak kaybolan 53 yaşındaki Erol Çabuk’un bulunması için AFAD, AKUT ve Sahil Güvenlik ekiplerince başlatılan arama çalışmasına bugün de devam edildi. Arama çalışmalarına sahil güvenlik helikopteri de havadan destek verdi. Çaykur\'dan emekli Çabuk\'un kaybolduğu bölge ve çevresinde yoğunlaşan arama çalışmalarında hazır bekletilen dalgıçlar da bulanık ve dalgalı olan denize giremedi.

Yağışın etkisinin azaldığı bölgede toplanan çok sayıda kişi de arama çalışmalarını yakından izliyor. Arama çalışmalarının 2\'nci gününde sahilde bekleyen acılı aile ise Çabuk\'un bir an önce bulunmasını bekliyor.

Akşam saatlerinde aralıklarla sürmesi beklenen yağış için yetkililer de ilçede yaşayanları sel, su baskınlarını ve heyelan riskine karşı uyarılarda bulundu.

 

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