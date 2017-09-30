(Görüntülü Haber) Rize'de sel ve heyelanda mahsur kalanlara ulaşıldı (4)

82 YAŞINDAKİ KADIN, ASKERİ HELİKOPTERLE KURTARILDI



Başbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Rize\'nin Çayeli İlçesi\'nde meydana gelen sel felatetinde mahsur kalanların kurtarılması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye, askeri helikopter sevk edildi. Gürpınar Köyü\'nde mahsur kalan 82 yaşındaki bir kadın, sedyeyle uygun bir noktaya getirildikten sonra helikopter vinci yardımıyla bölgeden kurtarıldı.



TSK, kurtarma anı ve helikopterde görevli bir astsubayın yaşlı kadınla ilgilenirken çekilen görüntülerini resmi web sitesi üzerinden yayınladı.