(Görüntülü Haber) Rize'de sel sularına kapılan 1 kişi kayboldu (2)

ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR Rize’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, caddeler göle döndü. Kentte bu sabah başlayan yağmur akşam saatlerinde şiddetini artırması bölgede sel ve su baskınlarına yol açtı. Etkili olan yağmur nedeniyle ilçede bazı derelerde su seviyesi yükseldi, bazı köy karayolları da ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen iş makineleri kapanan karayollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Bölgede Çağlayan Deresi\'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken suya kapılarak kaybolan 53 yaşındaki Erol Çabuk’un bulunması için AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Yağışın sürdüğü bölgede yağışın devam etmesiyle arama-kurtarma çalışmaları güçlükle sürüyor. Rize’nin Güneysu ve Salarha Dereleri de şiddetli yağışla birlikte taştı. Yağışın aralıklarla sürdüğü ilçede bulunanlar da sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.