(Görüntülü Haber) Rize’de sağanak yağmur, sel ve heyelana neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı (5)

DENİZ KENARINDA CESET BULUNDU Rize’de meydana gelen sel ve heyelan sonrası Çayeli İlçesi Taşhane Mahallesi’ndeki deniz kıyısında erkek cesedi bulundu. Tanınmayacak haledeki cesedin sel suları ile denize sürüklendiği sanılıyor. Ceset otopsisi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Bu arada bulun cesedin Çayeli İlçesi\'nde geçen ay etkili olan şiddetli yağışlar sonrası oluşan sele kapılarak kaybolan çay fabrikasında işçi 4 çocuk babası 49 yaşındaki Mehmet Küçüksarı’nın olabileceği üzerinde de duruluyor.