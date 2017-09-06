(Görüntülü Haber) Rize'de Pide festival'inde 3 bin pide 3 dakikada tükendi

Muhammet KAÇAR/DEREPAZARI, (Rize), (DHA) - RİZE\'nin pidesi ile ünlü Derepazarı İlçesi\'nde bu yıl ilk kez \'Pide ve Turizm\' Festivali düzenlendi. Alanda kurulan fırında ustaların pişirdiği 3 bin pideler 3 dakikada tükendi.



Derepazarı İlçe Futbol sahasında düzenlenen festivale, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Derepazarı Kaymakamı Selçuk Köksal, Derepazarı Belediye Başkanı Yakup Samangül, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ile yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Festival alanında ustaların kendilerine özgü hazırlıdakları çeşitli pideler fırınlarda pişirildi. Vatandaşlar da pide yapımını ilgiyle izledi. Pişirilen pideler masa üzerine servis edildi, Vali, milletvekili ve belediye başkanı ile protokol üyeleri pidelerin tadına baktı. Ardından pişirilen pideler festivale katılanlara dağıtıldı. Pide almak için vatandaşlar birbiriyle yarıştı. 3 bin pidenin 3 dakikada tüketildiği festivalde renkli görüntüler yaşandı. Davetliler, pidelerin oldukça lezzetli olduğunu belirtti.



AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Derepazarı pidesinin çok meşhur olduğunu belirterek ilçede bu işin lezzet geleneği haline dönüştüğünü söyledi. Karal, \"Ben çok sık yiyemiyorum ama özellikle kilo durumu müsait olanlara tavsiye ederiz\" dedi.



Derepazarı Belediye Başkanı Yakup Samangül\'de pidesi ile ünlü ilçelerinin festivalle tanıtılmasını hedeflediklerini söyledi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı\'nın konser verdiği festivalde yöre sanatçıları sahne aldı. Vatandaşlar kemençe eşliğinde uzun süre horon oynadı. Festival konserlerle sona erdi.