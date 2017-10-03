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(Görüntülü Haber) Rize’de heyelanda kapısı toprakla kapanan eve pencereden giriliyor (3)

RİZE’DE SEL VE HEYLANLARIN BİLANÇOSU AĞIR OLDU Rize’de 6 gündür aralıklarla süren şiddetli yağmur sonrası oluşan sel ve heyelanlarla ilgili başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor

03 Ekim 2017 20:06

RİZE’DE SEL VE HEYLANLARIN BİLANÇOSU AĞIR OLDU Rize’de 6 gündür aralıklarla süren şiddetli yağmur sonrası oluşan sel ve heyelanlarla ilgili başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor. Rize Valiliği Kriz Merkezi koordinesinde 9 ayrı ekibin yürüttüğü çalışmalarda ev, yol ağı ve tarım arazilerindeki hasarlar belirleniyor. 1 kişinin çöken evin enkazı altında kalarak öldüğü, 1 kişinin de yaralı kurtarıldığı sel ve heyelanlarla ilgili yapılan ilk tespitlere göre bölgede 7 ev yıkıldı. Çayeli, Güneysu ve Çamlıhemşin İlçeleri’nde heyelan riski taşıyan 40 ev boşaltıldı. İl genelinde heyelan riski tespit edilen 50 riskli yapı için acil istinat duvarı yapımı kararlaştırıldı. Çayeli-Kaptanpaşa karayolu ile köy ve mahalle yolları, enerji nakil hatları ve içme suyu şebekeleri de hasar gördü. Selde 20 kadar araç ve iş makinesi de kullanılamaz hale geldi. RİZE AFAD MÜDÜRÜ: TEKNİK DESTEK ALMADAN YOL VE YAPI YAPILMAMALI Rize Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Şakir Kurk, meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Doğaya karşı teknik destek almadan yapılan müdahalelerin sonuçlarının çok acı olabileceğinin görüldüğünü ifade eden Kurk, “Bazı vatandaşımız 2-3 bin lira maliyetle hiçbir teknik destek almadan kaçak yol ve sonrasında ev yapıyor. Yağışla birlikte arazilerde heyelanlar meydana geliyor. 2-3 bin liralık yolların bu kez devlete maliyeti 1 milyon lirayı buluyor. Teknik ekibin görüşü olmadan yol, ev veya altyapı tesisleri yapılmamalı. Sel ve heyelanların olumsuz sonuçlarından kaçınmak için teknik destek almadan bir yapı veya yol yapılmamalı” diyerek vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi. Kurk, 6 gündür süren yağışla birlikte bölgede toprağın suya doyduğunu belirterek bundan sonra etkili olabilecek yağışların sıkıntılı durumlar oluşturmasından endişe ettikleri belirtti, “İnşallah bu endişemiz gerçekleşmez” dedi.

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