(Görüntülü Haber) Rıza Çalımbay: "Bu kongre Trabzonspor'u rahatlatacak" (3)

\"Galatasaray maçını unuttuk\"















\"Burak\'ın katkısı tartışılmaz\"















\"Olcay\'ın bilerek arkadaşlarını suçlaması mümkün değil\"















\"Kriz vardı da biz geldik\"















\"Bu kongre Trabzonspor\'u rahatlatacak\"















\"Benim için sözleşme önemli değil\"















\"Castillo başlıyor, Sosa cezalı\"















Osman ŞİŞKO / TRABZON,(DHA)















Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün önünde kongre süreci olduğunu belirterek, \"Bizim tek hedefimiz; Trabzonspor\'un ligi iyi yerde bitirmesi. Tek düşüncemiz ve gayemiz o. Kongre var, o var bu var biliyoruz. Bu kongre Trabzonspor\'u rahatlatacak, kuvvetli bir şekilde çıkacak. Bu nedenle hiç bir sıkıntı olmayacaktır\" ifadelerini kullandı.







Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında sahasında Kayserispor\'u konuk edecek olan Trabzonspor\'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.







Kayserispor maçının kendileri için final maçı olduğunu belirten Çalımbay, \"\'Toplantıyı niye çarşamba yaptık\' diye sorabilirsiniz. Kayserispor bizim için final maçı, ondan dolayı öne aldık. İyi geçirmemiz gerekiyor. 2 takım için de zor olan bir maçtı. İlk iç saha maçım Galatasaray maçıydı. Ondan önce oynanan maçlarda 2 mağlubiyet almıştık. Biz Galatasaray maçını kazanırken en büyük desteğimiz taraftardı. O maçı almamızdaki en büyük neden taraftarın maçın başından sonuna kadar verdiği destekti. Taraftarımız, oynamayan oyuncuyu oynatacak bir destek verdi. Maç başladığında ilk pozisyona giren bizdik. İyi de bir pozisyon yakaladık ve değerlendiremedik. Sonra Galatasaray\'ın baskısını yedik. Maalesef atlatamadık ve gol yedik. 2\'nci yarı oyunumuzu oturttuk ancak 2\'nci golü beklemiyorduk. Bizim düşüncemiz en kötü 1-0 ile götürüp golü bulmaktı. İstediğimiz şeyler olmadı. Maçın böyle bitmesinden dolayı üzgünüz. Elimdeki kadro, benim de düşüncemde olan en iyi kadro. Biz bu maça en iyi kadromuzu çıkardık. Hepsinden de kapasitesinin üstünde şeyler istedik ama maalesef olmadı\" dedi.







\"GALATASARAY MAÇINI UNUTTUK\"







Galatasaray maçını unuttuklarını ve Kayseri maçına odaklandıklarını kaydeden Çalımbay, \"Önümüzde Kayseri maçı var. Bizim için hayati derecede önemli. 3 ihtimalli bir maç değil, bizim iyi bitirmemiz gereken bir maç. Galatasaray maçını unuttuk, unutmadığımız şeyler yaptığımız hatalardır. Kayseri maçına odaklanmak gerekiyor. Bizim bu maçta taraftara çok ihtiyacımız var. Bütün kamuoyunun bütünleşmesi gerekiyor, kendi sahamızda iyi bitirmemiz gerekiyor. Tek yürek olup mutlaka kazanmalıyız\" diye konuştu.







\"BURAK\'IN KATKISI TARTIŞILMAZ\"







Burak Yılmaz\'ın ofsayta düşmesiyle ilgili soruya ise Çalımbay, \"Burak\'ın, Türkiye\'de olan forvetler içerisinde hiçbirinde olmayan özellikleri var. Bunlardan başlıcası öne çok güzel koşular atması. Ama bunda sadece onu suçlamak doğru değil. Galatasaray\'da onu iyi tanıyan arkadaşları var ve Burak\'ın nasıl oynayacağını biliyorlar. Bu sadece Burak\'tan kaynaklı değil. Bence bunu konuşmaya gerek yok. Burak\'ın katkısı tartışılmaz, bu sene de iyi işler yaptı. Bazı maçlarda fedakarlık da yaptı. Her maçı istediği gibi olmayabilir. Gol attığı maç sayısı az, attığı gol sayısı çok. Eğer daha fazla oynayabilseydi daha farklı olurdu\" yanıtını verdi.







\"OLCAY\'IN BİLEREK ARKADAŞLARINI SUÇLAMASI MÜMKÜN DEĞİL\"







Olcay Şahan\'ın Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalarla ilgili de konuşan Çalımbay, \"Trabzonspor\'un oynadığı Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir\'i de koyalım bunlar 3 ihtimalli maçlar. Dün Olcay\'la konuştum. Neden böyle bir açıklama yaptığını sordum. Ben öyle bir şey söylemedim, gençleri kötüler miyim? Söylediklerim yanlış anlaşıldı. \'Ben aslında onları söylemek istemedim\' dedi. Kendi söylediklerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Olcay\'ın bilerek arkadaşlarını suçlaması mümkün değil. O karakterde değil. Takımın en pozitif oyuncularından bir tanesi. Ama yine de bu şekilde konuşmaması gerekirdi. Saha içinde, takımla ilgili konuşabilir. O konulara futbolcunun girmemesi gerekiyor. Girdiğinde öyle problemler oluyor. Ama ben Olcay\'ın o konuda kötü niyetli olduğuna kesinlikle inanmıyorum\" şeklinde konuştu.







\"KRİZ VARDI DA BİZ GELDİK\"







Arjantinli Jose Sosa\'nın kulüp dergisine \'Türkiye\'deki en iyi kadro bizde\' açıklaması da sorulan Çalımbay, \"Sosa\'nın görüşlerini söylemesi gayet normal. Burada biliyorsunuz, ben buraya gelirken bir şey oldu da geldim. Mutlaka bir sıkıntı var, kriz vardı da biz geldik. Bu kadro benden önce de buradaydı. Aynı kadro vardı. Kadro hep böyleydi. Burada yaşadığımız bir sürü şanssızlıklar oldu. Galatasaray maçına çıkacak kadro sakatlıklar hariç en iyi kadro idi. Herkesin özellikle bu maçta kapasitelerinin en üst seviyelerine çıkması gerekiyordu. Eksik yerlerimiz yok mu? var. Mutlaka var. Onun için iyi kadro. O zaman bu maçta mesela çok çok üstüne çıkmamız gerekiyordu. Belki o atmosferden bunu yapamadık. Bu kadronun vereceği daha fazla olması gerekiyordu ama olmadı. Bazen saha içi değil, saha dışı etkenler de oluyor\" diye konuştu.







\"BU KONGRE TRABZONSPOR\'U RAHATLATACAK\"







Trabzonspor\'un önünde kongre süreci olduğuna da işaret eden Çalımbay, \"Bizim Trabzon olarak 7 tane maçımız kalmış, bu 7 tane maçımızı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bizim tek hedefimiz, Trabzonspor\'un ligi iyi bir yerde bitirmesi. Çok da iyi yerde bitireceğiz. Bizim tek düşüncemiz gayemiz o. Kongre var, o var bu var biliyoruz. Bu kongre Trabzonspor\'u rahatlatacak, kuvvetli bir şekilde çıkacak. Onun için hiç bir sıkıntı olmayacaktır\" ifadelerini kullandı.







\"BENİM İÇİN SÖZLEŞME ÖNEMLİ DEĞİL\"







Trabzonspor\'un ligin sonunda istediği yerde olacağına inandığını dile getiren Çalımbay \"Benim için sözleşme önemli değil. Burada 2 yıllık teklif geldi, kabul etmedim. 1 yıl dedim. Beni tek ilgilendiren, Kayseri maçını taraftarımızın desteğiyle kazanmak. Ben burada sorumluluk almışım. Onu yapmaya çalışıyorum. En iyi şekilde yapacağım. Ondan sonrası konuşulur. Benim için hiç önemli değil. Aklıma bile gelmiyor. Benim için önemli olan 7 maç. Ben yürekten inanıyorum, Trabzonspor ligin sonunda istediği yerde olacak\" dedi.







CASTİLLO BAŞLIYOR, SOSA CEZALI







Sakatlıklarla ilgili de bilgi veren Çalımbay, \"Burak\'ın burada çok fedakarlık yaparak oynadığı maçlar oldu. Burak bu maçta da yüzde yüz iyi değildi ama oynayacak durumdaydı. Dün de antrenmana çıkmadı, bugün de çıkmadı. Burak 2 gün yatıyor, dinleniyor değil. Burak çalışıyor. Ama farklı şekilde çalışıyor. Fizyoterapistlerle çalışıyor. Ama antrenmanını yapıyor. Okay ile ilgili sakat olan, riskli olan oyuncuyu oynatma şansımız yok. Özellikle böyle maçlarda o arkadaşlarımızı riske edemeyiz. Kayseri maçı çok önemli. Onun için hiç kimseyi riske atmadan hareket ediyoruz. Castillo bugün veya yarın çıkacak. Durica, Bero, Esteban\'ın sakatlıkları var. Abdulkadir rahatsız, bugün çıkıyor. Yusuf, ayağına darbe aldı, onun durumu da iyi. Sosa cezalı oynamayacak\" diyerek açıklamasını noktaladı.



