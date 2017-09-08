(Görüntülü Haber) Ritimler eşliğinde terapi oluyorlar

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'ne bağlı olarak hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi\'nde terapi gören hastalar, ritmin insanın ruh sağlığına kazandırdığı olumlu yanlarını göstermek amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda kaşıklarla, ilgi toplayan bir etkinlik gerçekleştirdi. Şizofreni, atipik psikoz, bipolar bozukluğu görülen hastalara terapi hizmeti veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yetkilileri, dikkat çeken bir etkinlik yaptı. Şehzadeler İlçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'ndaki etkinlikte, merkezde tedavi gören 15 hasta, ritmin insanın ruh sağlığına kazandırdığı olumlu etkileri göstermek amacıyla tahta kaşıklar eşliğinde ritim konseri verdi. Konser öncesi açıklama yapan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erol Ozan, 2014\'te hizmete başlayan merkezin hasta sayısının 547 olduğunu belirterek, amaçlarının hastaneden taburcu olan hastaların düzenli kontrollerini sağlamak ve düzenlenen etkinlikler sayesinde sosyal yaşama kazandırmak olduğunu söyledi. Merkezde bireysel ve grup psikoterapilerinin yanı sıra sanatsal, sinema etkinlikleri, sosyal beceri eğitimleri de verildiğini ifade eden Doç. Dr. Ozan, özellikle müzikal etkinliklerin hastalar için olumlu etkiler yarattığını ifade etti. Doç Dr. Ozan, \"Müzik ruhun gıdası anlayışıyla merkezimizde düzenlediğimiz müzikli etkinliklerimiz hastalarımızın tedavilerinde önemli etkiler yaratıyor. Müzik etkinlikleriyle hastalarımız daha çabuk sosyalleşebiliyor ve topluma kısa bir zamanda kendi adapte edebiliyor. Artık içine kapanık toplum uzak bir birey olmak yerine \'toplumda ben de varım\' diyerek kısa zamanda kendini sosyalleştiriyor\" diye konuştu. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi\'nde görevli terapist Müge Akyüz ise, hastalara ayrıca çeşitli el becerisi kurslarının da verildiğini ve kursları bitirip sertifika alan bazı hastaların iş hayatına atıldığını ifade etti. \'RİTİMLE PSİKOLOJİK OLARAK RAHATLIYORLAR\' Merkezde görevli Müzik Öğretmeni Murat Gözeten ise müzik eşliğinde gerçekleştirdikleri terapiyle verdikleri ritim dersi sayesinde hastaların psikolojik olarak rahatladığını belirtti. Gözeten, \"Ritim insanın hayatının her alanında yer almaktadır. Kalbimiz bile bir ritimle atarken, yürürken bile ritimle yürüyoruz. Eğer bu ritmi tam olarak tutturduğunuz zaman insanın hem sağlığına hem de psikolojisine olumlu etkiler ortaya çıkıyor. Biz de hastalarımıza müzik eşliğinde hayatlarında ritim tutturmayı öğretiyoruz. Ritim sayesinde hem yöresel kültürlerimizi öğreniyorlar hem de eğleniyorlar. Ayrıca ritim eşliğinde el ve yüz koordinasyonlarını sağlayarak, psikolojik rahatlama yaşıyorlar\" diye konuştu. KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI Açıklamaların ardından Ritim Konseri\'ne katılan 15 hasta ve hastanede görevli personel, birlikte ellerinde tahta kaşıklar eşliğinde seslendirilen karşılara ritim tuttu. Hastalar bir taraftan kaşıklar eşliğinde ritim tutarken, diğer yandan eğlencenin tadını çıkardı. Meydandan geçen vatandaşlar, o anları cep telefonlarınca kaydetti. Ritim konserinin ardından merkezdeki hastaların yaptıkları el sanatları ürünleri ile tablo çalışmaları meydanda vatandaşlara sergilendi.