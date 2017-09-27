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Spor

(Görüntülü Haber) Ricardo Quaresma: "Takım gibi oynadık"

Gökhan HEBEPÇİ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın yıldız ismi Ricardo Quaresma, mücadelenin ardından konuştu

27 Eylül 2017 12:36

Gökhan HEBEPÇİ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş\'ın yıldız ismi Ricardo Quaresma, mücadelenin ardından konuştu. Portekizli futbolcu galibiyetle ilgili olarak, \"İyi oynadık, takım gibi oynadık. Üstünlüğü de erken yakaladık. Şimdi Trabzonspor maçına odaklanacağız\" dedi. Talisca ile saha içindeki uyumu yönündeki soru üzerine ise yıldız futbolcu, \"Kaliteli oyuncularla oynamak her zaman iyidir. Ben onun nereye koşacağını biliyorum, o da benim nereye atacağımı biliyor\" şeklinde konuştu. Beşiktaş\'ın bir diğer yıldızı Ryan Babel ise galibiyetle ilgili, \"Büyük bir adım attık. Bir sonraki maçı da kazanarak daha büyük bir adım atmış olacağız\" ifadelerini kullandı.

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