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(Görüntülü Haber) Rezidansta ölümün ardından zehir tacirlerine operasyon

Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 38 yaşındaki Yalçın Bozarslan'ın rezidansta uyuşturucudan ölümünün ardından uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

28 Ağustos 2017 20:12

Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 38 yaşındaki Yalçın Bozarslan\'ın rezidansta uyuşturucudan ölümünün ardından uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Antalya\'da Yalçın Bozarslan\'ın iki arkadaşıyla birlikte kaldığı rezidansta aldığı uyuşturucu madde yüzünden yaşamını yitirmesinin ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüekipleri, Muratpaşa İlçesi Lara Bölgesi\'nde 3 kişinin oturduğu eve baskın düzenledi. Operasyonda D.R.H., R.Y. ve Y.Ö. gözaltına alındı. Polisin evde ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 18 gram metamfetamin, 10 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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