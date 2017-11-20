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(Görüntülü Haber) Rezidansa uyuşturucu baskını

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt ve Şile'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi

20 Kasım 2017 13:25

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt ve Şile\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kişinin yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul\'da piyasaya süreceği ihbarını aldı. Şüphelileri takibe alan ekipler geçtiğimiz günlerde Esenyurt\'ta bir rezidansa operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreste yapılan aramada lavabonun arka kısmında zulalanmış bir miktar kokain ele geçirildi. Şüphelilere ait kamyonette yapılan aramada ise 52 kilogram esrar bulundu. Gözaltına alınan Ö.O., S.O. ve E.U., jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, Şile\'de hayvancılıkla uğraşan Ü.K.\'nin çiftliğinde arama yapan Jandarma ekipleri, hayvanların barınması için yapılan çadırlarda yaklaşık 4 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Ü.K. de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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