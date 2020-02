(Görüntülü Haber) Reyhanlı'ya atılan roketlerle ölenlerin aileleri Mehmetçik'in arkasında

Taylan YILDIRIM- Burak EMEK/REYHANLI (Hatay), (DHA) - SURİYE\'den Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine atılan roketle yaşamını yitiren liseli Fatma Avlar (17) ile Rıfat Sinirli\'nin (69) ailerinin acıları, tazeliğini koruyor. Acıları ortak olan aileler, Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın başarıyla tamamlanıp, bölgenin teröristlerden temizlenmesini istiyor. Suriye\'deki teröristlerin Reyhanlı\'ya, 31 Ocak\'ta attığı roketle uyurken, yaşamını yitiren Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11\'inci sınıf öğrencisi Fatma Avlar ile 2 Şubat\'ta yapılan saldırıyla hayatını kaybeden Rıfat Sinirli\'nin acıları, halen tazeliğini koruyor. Yaşamını yitiren Avlar ile Sinirli\'nin aileleri, birlik ve beraberlik mesajı verip, teröre karşı olduklarını söyledi. Terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın başarıyla tamamlanması temennisinde bulunan aileler, bölgenin teröristlerden temizlenmesi istiyor. \'KIZIMIN İSMİ OKULA VERİLSİN\' Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11\'inci sınıf öğrencisi Fatma Avlar\'ın babası Ahmet Avlar, 4 yıl önce de oğlunu trafik kazasında kaybettiğini belirterek, kendi yatağı yerine saat 03.00\'e kadar sohbet ettiği, gülüp, eğlendiği kardeşinin yanında uyuyan Fatma Avlar\'ı yitirmenin acısını gözyaşlarıyla anlattı. Avlar, \"Kızımın hayallerini yıktılar. O benim öpmeye kıyamadığım bebeğimdi. Şimdi ne kapıyı açan ne de öpen var. Ben ve kardeşlerim de vatanım için canımı vermeye hazırım. Askerlerimiz de bizim evladımız\" dedi. Kızının adının bir okula verilmesini isteyen Ahmet Avlar, evlat acısı yaşamanın kolay olmadığını vurgulayarak, \"İçimiz yanıyor. İçimizin yanmasını kimse durduramaz. Kızım uyuduğu zamana ben, kardeşini yanından kaldırdım ve onun rahat uyumasını istedim. Artık rahat uyuyor. Allah\'ım şehitlik mertebesini ona verdi. Bu herkese nasip olmaz. Tek isteğim, kızımın adının bir okula verilmesi\" diye konuştu. \'HAYALİ İZMİR\'DE OKUMAK, PSİKOLOG OLMAKTI\' Kızının, İzmir\'de üniversitede psikoloji bölümü okuyup, psikolog olmayı hayal ettiğini belirten baba Avlar, \"Üniversiteyi İzmir\'de okumak istiyordu. Psikoloji bölümünü bitirmek istediği bizlere söyledi. Hayalleri bunlardı. Kendi ayakları üzerinde durmak, kimseye muhtaç olmadan mesleğini yapmak istiyordu. Kızımın çok güzel geleceği olacaktı. O, benim öpmeye bile kıyamadığım bebeğimdi. Kapıyı çaldığım zaman beni karşılar, öpücüğünü alır sonra da odasına giderdi. Ama şimdi ne kapıyı açan var ne de öpen var, yerini çok arıyorum. Her gün mezarına gidip, ağlıyorum\" dedi. \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı da desteklediğini dile getiren Ahmet Avlar, şunları söyledi: \"Rabb\'im bizim ciğerlerimizi yakanların ciğerlerini yaksın, acısını yaşatsın. Hainlerin dünyalarını başlarına yıksın. Başta ABD, Almanya, Fransa olmak üzere PKK\'yı destekleyenlerin akıllara başlarına gelsin. Her bir askerimiz, bizim evladımızdır. Şehit olduklarını duyduğumuz zaman bizlerin de ciğerleri yanıyor. Her ailenin askerlerimize dua etmelerini istiyorum. Operasyonu sonuna kadar destekliyorum. 2 evladım, 6 kardeşim var; savaşmaya gideceksek canıgönülden giderim. Ben ve kardeşlerim de vatanım içini canımı vermeye hazırım.\" Anne Döne Avlar ise \"Kızımın gençliğini, hayallerini yıktılar. Üniversite okumak istedi. Ne istediler ondan? İleride eşine muhtaç olmadan, kendi ayakları üzerinde duracaktı kızım\" dedi. GÖRÜNTÜLERİ ACI ANI OLARAK KALDI Liseli Fatma Avlar\'ın, yakınlarının düğünündeki ve ailesiyle yaşadığı mutlu anlarının, oyunlarının cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ise anı olarak ailesine kaldı. Bu görüntüleri izleyen baba Ahmet Avlar ile anne Döne Avlar, gözyaşı döktü. \'KÜRT KIZIYIM, MÜCADELE TERÖRLE\' Reyhanlı\'ya, 2 Şubat\'ta yapılan saldırıda hayatını kaybeden Rıfat Sinirli\'nin eşi Ayşe Sinirli de Kürt kökenli olduğunu hatırlatarak, harekatın Kürtlere yönelik değil; teröristlere yapıldığını vurguladı. Eşinin, harekatın başladığı andan itibaren kendisine \'Şehit olmaya hazırım\' dediğini anlatan Ayşe Sinirli, \"47 yıllık evliydik, acısı büyük. Ölüm hak; ama ayrılık zor. Savaşın başladığı andan itibaren bana \'Şehit olmaya hazırım\' dedi. Türk bayrağını kalktı, evimize astı. \'Beni cepheye götürsünler, kanımın son damlasına kadar savaşırım\' dedi. İstediği yerine geldi, şehit oldu. Ölmeden şehitlik bayrağını kendisi astı. Türkiye, hiçbir zamana insanlarımıza kıymaz. Yalnızca terörle savaşıyor. Türk bayrağı altında yaşıyorum. Biz Türk milletiyiz, Allah ülkemize zeval vermesin\" diye konuştu.