T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Reyhanlı'da roket saldırısında hayatını kaybeden Fatma unutmadı

İbrahim MAŞE- Ferhat DERVİŞOĞLU- İdris TİFTİKCİ- Yılmaz BEZGİN/ REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde esnaf ve vatandaşlar, 31 Ocak günü uyuduğu sırada evine roket düşmesi sonucu hayatını kaybeden Fatma Avlar'ı (16) unutmadı

06 Şubat 2018 19:52

İbrahim MAŞE- Ferhat DERVİŞOĞLU- İdris TİFTİKCİ- Yılmaz BEZGİN/ REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde esnaf ve vatandaşlar, 31 Ocak günü uyuduğu sırada evine roket düşmesi sonucu hayatını kaybeden Fatma Avlar\'ı (16) unutmadı. İlçede büfe işletmeciliği yapan İhsan Şanverdi (36), iş yerine \'Şehit Fatma Avlar Büfesi\' ismini verirken, Avlar\'ın okuduğu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi\'ne de fotoğrafı ile dev Türk bayrağı asıldı. Zeytin Dalı Harekatı\'ndan bu yana 52 roket isabet eden ilçede şehitler unutulmadı. Kentin birçok noktasındaki iş yerleri askerlere ücretsiz gıda ve hizmet sunarken, vatandaşların harekata desteği de sürüyor. Fatma Avlar\'ın adını iş yerine veren İhsan Şanverdi, \'\'Tek amacımız kızımızın adını yaşatmak. Bugüne kadar Reyhanlı çok şehit verdi. Fatma ise roketli saldırılardaki ilk şehidimiz. Daha 17 yaşındaydı. Babasından izin alarak iş yerime bu ismi verdim. Çevreden çok olumlu tepkiler aldık. Takdir etti insanlar. Bu iş yerinde Mehmetçiğimize de her şey ücretsiz. Çay, kahve, meyve suyu, ne isterlerse. İstedikleri gibi yiyip içebilirler. Bütün Reyhanlı esnafı da böyle yapıyor. Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin\'\' dedi. Şanverdi, \'\'Biz burayı her ne olursa olsun terketmeyeceğiz. Bu bayrağın gölgesi altında yaşayacağız. Bizim hiç kimseden korkumuz yok. Reyhanlı halkı Mehmetçiğin arkasındadır. Burada yaklaşık 3 bin kişi, Askerlik Şubesi\'ne dilekçemizi verdik. Ne zaman isterlerse hazırız. Reyhanlı halkı her zaman burada ve hiçbir yere kaçmayacak\'\' diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MAŞE Ferhat DERVİŞOĞLUTİFTİKCİ Yılmaz BEZGİN REYHANLI Hatay DHAHATAY ReyhanlıOcakFatma AvlarFatma Avlar BüfesiAvlarTayfur Sökmen Anadolu LisesiTürkZeytin Dalı HarekatıKentinBugüneReyhanlıFatmaDahaBabasından

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24