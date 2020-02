(Görüntülü Haber) Reyhanlı'da roket saldırısında hayatını kaybeden Fatma unutmadı

İbrahim MAŞE- Ferhat DERVİŞOĞLU- İdris TİFTİKCİ- Yılmaz BEZGİN/ REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde esnaf ve vatandaşlar, 31 Ocak günü uyuduğu sırada evine roket düşmesi sonucu hayatını kaybeden Fatma Avlar\'ı (16) unutmadı. İlçede büfe işletmeciliği yapan İhsan Şanverdi (36), iş yerine \'Şehit Fatma Avlar Büfesi\' ismini verirken, Avlar\'ın okuduğu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi\'ne de fotoğrafı ile dev Türk bayrağı asıldı. Zeytin Dalı Harekatı\'ndan bu yana 52 roket isabet eden ilçede şehitler unutulmadı. Kentin birçok noktasındaki iş yerleri askerlere ücretsiz gıda ve hizmet sunarken, vatandaşların harekata desteği de sürüyor. Fatma Avlar\'ın adını iş yerine veren İhsan Şanverdi, \'\'Tek amacımız kızımızın adını yaşatmak. Bugüne kadar Reyhanlı çok şehit verdi. Fatma ise roketli saldırılardaki ilk şehidimiz. Daha 17 yaşındaydı. Babasından izin alarak iş yerime bu ismi verdim. Çevreden çok olumlu tepkiler aldık. Takdir etti insanlar. Bu iş yerinde Mehmetçiğimize de her şey ücretsiz. Çay, kahve, meyve suyu, ne isterlerse. İstedikleri gibi yiyip içebilirler. Bütün Reyhanlı esnafı da böyle yapıyor. Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin\'\' dedi. Şanverdi, \'\'Biz burayı her ne olursa olsun terketmeyeceğiz. Bu bayrağın gölgesi altında yaşayacağız. Bizim hiç kimseden korkumuz yok. Reyhanlı halkı Mehmetçiğin arkasındadır. Burada yaklaşık 3 bin kişi, Askerlik Şubesi\'ne dilekçemizi verdik. Ne zaman isterlerse hazırız. Reyhanlı halkı her zaman burada ve hiçbir yere kaçmayacak\'\' diye konuştu.