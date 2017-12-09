(Görüntülü Haber) Reyhanlı’da Mescid-i Aksa Camii

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),(DHA) HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde yaşayan Suriyeli Ömer Abu Haşim, bir otomobil üzerine Mescid-i Aksa Camisi\'ni yaptı. Haşim, otomobilin üzerine monte ettirdiği Mescid-i Aksa Camis\'ni yapmasındaki amacının, caminin Müslümanlar için önemli olduğunu anlatmak ve Kudüs\'e gidemeyenlerin görmesini sağlamak olduğunu söyledi. Projesini hazırladığı ve bir otomobilin üzerine yapılan Mescid-i Aksa Camisi ile ilgili konuşan Abu Haşim şunları söyledi Mescid-i Aksa Camisi\'ni bir araç üzerine yaptım. Müslümanlar için çok önemli olan Mescid-i Aksa\'yı herkes görsün tanısın istedim. Oraya gidemeyenler rahatlıkla görsün ve incelesin diye yaptım dedi.