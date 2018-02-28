(Görüntülü Haber) Reyhanlı'da hayat normale dönüyor

Mehmet YİRUN- Ferhat DERVİŞOĞLU- Yılmaz BEZGİN/REYHANLI (Hatay), (DHA) - ZEYTİN Dalı Harekatı ile birlikte Suriye\'nin Afrin kentindeki teröristler tarafından ateşlenen 52 roketin düştüğü ve 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle zor günler geçiren Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde, hayat normale dönmeye başladı. Suriye’nin sınır bölgesinde yer alan Hatay’ın Reyhanlı ilçesine, Afrin kırsalındaki teröristler 21 Ocak gününden itibaren birbiri ardına roketli saldırı düzenledi. Günler süren tedirginlikte teröristler tarafından sınır ötesinden atılan 52 roket 4 kişinin ölümüne neden oldu. Endişenin hakim olduğu ilçede yaşayanlar, Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerin sınırdan temizlenmesiyle rahat nefes aldı. Teröristlerin roket saldırısı nedeniyle bir ay kurulmayan ilçenin Çarşamba pazarı, tekrar kuruldu. Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte endişelerinin sona erdiğini belirten ilçe sakinlerinden Hüseyin Filiz, yaşanan olay nedeniyle Reyhanlı\'dan ayrılanların olduğunu belirterek, “Roketlerin düştüğü zamanlarda çoğu aile çocukların psikolojisi bozulmasın diye Antakya, İskenderun, Adana gibi kentlerdeki yakınlarının yanlarına gittiler. Hayat şimdi normal seviyeye döndü. Aileler tekrar döndüler. Çocukların bir kısmı da bu haftadan itibaren okula başladılar\" dedi. Teröristlerin roketli saldırılarının engellenmesiyle rahat nefes aldıkların anlatan pazarcı esnafından Fatma Tezcan (58), “Çok şükür iyiyiz. Pazar kuruldu ve hayatımız normale dönmeye başladı\" dedi. Reyhanlı halkı sakinlerinden Edibe Deliaga (63) ise, teröristleri sınırdan uzaklaştırarak kendilerinin güvenli hissetmelerini sağlayan harekata katılan güvenlik güçlerine sürekli dua ettiklerini ifade etti.