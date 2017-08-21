(Görüntülü Haber) Restoranttaki yangın korkuttu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA) ADANA\'da restoran zincirinin şubesinde elektrik panosundan çıkan yangın korkuttu. Merkez Çukurova İlçesi, Devlet Bahçeli Bulvarı üzerindeki restorantın bodrum katındaki elektirik panosu iddiaya göre, aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangından dolayı 2 katlı restorantı duman kapladı. Bu esnada yemek yiyen müşteriler, restoranı hızla boşattı. Çalışanlar restorantı tahliye ettikten sonra, itfaiyeye haber verdi. Gaz maskeleriyle yangına müdahele eden itfaiyeciler, alevleri söndürdü. Duman ise, hava tahliye makinesiyle boşaltıldı. Yangında restorantın bodrum bölümünde maddi hasar oluştuğu açıklandı.