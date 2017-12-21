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(Görüntülü Haber) Rektör yardımcısının acı günü

Mesut MADAN BURDUR, (DHA)BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektör Yardımcısı Prof

21 Aralık 2017 18:19

Mesut MADAN BURDUR, (DHA)BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca\'nın bir süredir tedavi gören kızı Fatma Şeyma Karaca (23) yaşamını yitirdi. Karaca\'nın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca\'nın kızı MAKÜ Veteriner Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Fatma Şeyma Karaca, kemik kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Antalya\'daki özel bir hastanede dün gece yaşamını yitirdi. Şeyma Karaca için Burdur Ulu Cami\'de bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Şerif Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Orhan Kılınç, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, Emniyet Müdürü Arif Çankal, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, akademisyenler, öğrenciler ve Karaca ailesinin yakınları katıldı. Şeyma Karaca\'nın cenazesi kılınan namazın ardından Sultandere Mezarlığında toprağa verildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca, geçen yılki törende kızına veteriner önlüğü giydirmişti.

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