T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Rektör Korkmaz'dan yatırım turu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof

31 Ekim 2017 13:00

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İstiklâl Yerleşkesinde devam eden yatırımlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalar yaptı. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, rektör yardımcıları Mehmet Karaca ve Durmuş Acar, Genel Sekreter Ali Nihat Gündüzalp, rektör danışmanları Doç. Dr. Ömer Tekşen ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kılınç\'la birlikte Burdur\'da görev yapan basın mensuplarını İstiklâl Yerleşkesi içerisinde otobüsle gezdirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Rektör Korkmaz, yapımına yeni başlanan Spor Kompleksi ile Spor Salonu, Teknokent binası, kütüphane, Turizm Otelcilik Okulu Uygulama Merkezi ve Gastronomi Mutfağı, cami, İlahiyat Fakültesi binası ve planlanan diğer projeler hakkında açıklamalarda bulunurken, yerleşkede 2018 yılı sonunda altyapı inşaatının tamamlanacağını açıkladı. MAKÜ\'nün hızlı gelişen ve büyüyen bir üniversite olduğunu anlatan Rektör Korkmaz, \"Biz de üniversite yönetimi olarak bu gelişme sürecine ayak uydurmaya çalışıyoruz. İnşallah çok kısa süre içerisinde inşaatlardan kurtulup üniversitemizin esas misyonuna yönelik çalışmalar yapmasını arzu ediyoruz. Altyapı çalışmalarını bitirmemiz gerekiyor. Bunlar olmadan ciddi çalışmaları yapamıyorsunuz\" dedi. MAKÜ\'nün kendi yaşıtı üniversitelerden önde olduğunu kaydeden Korkmaz, \"Çok nitelikli, fonksiyonel, çok kullanımlı, sadece üniversitenin değil şehrin de üniversitenin altyapısından faydalanabileceği bir kampüs dizaynı üzerinde çalışıyoruz. Buralar bittiğinde Burdur\'un üniversitesi aynı zamanda Göller Bölgesi, Akdeniz ve birçok alanda da içinde bulundurduğu farklı projelerin hayata geçmesiyle Türkiye\'nin nadir komplekslerinden birisine sahip olacak\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADANBURDUR DHA MEHMET Akif ErsoyMAKÜ Rektörü Prof Dr Adem KorkmazYerleşkesindeMehmet KaracaDurmuş Acar Genel Sekreter Ali Nihat GündüzalpDoç DrTekşenYrd Doç Dr Mustafa KılınçBurdurYerleşkesiRektör KorkmazSpor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24