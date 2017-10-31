(Görüntülü Haber) Rektör Korkmaz'dan yatırım turu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İstiklâl Yerleşkesinde devam eden yatırımlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalar yaptı. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, rektör yardımcıları Mehmet Karaca ve Durmuş Acar, Genel Sekreter Ali Nihat Gündüzalp, rektör danışmanları Doç. Dr. Ömer Tekşen ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kılınç\'la birlikte Burdur\'da görev yapan basın mensuplarını İstiklâl Yerleşkesi içerisinde otobüsle gezdirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Rektör Korkmaz, yapımına yeni başlanan Spor Kompleksi ile Spor Salonu, Teknokent binası, kütüphane, Turizm Otelcilik Okulu Uygulama Merkezi ve Gastronomi Mutfağı, cami, İlahiyat Fakültesi binası ve planlanan diğer projeler hakkında açıklamalarda bulunurken, yerleşkede 2018 yılı sonunda altyapı inşaatının tamamlanacağını açıkladı. MAKÜ\'nün hızlı gelişen ve büyüyen bir üniversite olduğunu anlatan Rektör Korkmaz, \"Biz de üniversite yönetimi olarak bu gelişme sürecine ayak uydurmaya çalışıyoruz. İnşallah çok kısa süre içerisinde inşaatlardan kurtulup üniversitemizin esas misyonuna yönelik çalışmalar yapmasını arzu ediyoruz. Altyapı çalışmalarını bitirmemiz gerekiyor. Bunlar olmadan ciddi çalışmaları yapamıyorsunuz\" dedi. MAKÜ\'nün kendi yaşıtı üniversitelerden önde olduğunu kaydeden Korkmaz, \"Çok nitelikli, fonksiyonel, çok kullanımlı, sadece üniversitenin değil şehrin de üniversitenin altyapısından faydalanabileceği bir kampüs dizaynı üzerinde çalışıyoruz. Buralar bittiğinde Burdur\'un üniversitesi aynı zamanda Göller Bölgesi, Akdeniz ve birçok alanda da içinde bulundurduğu farklı projelerin hayata geçmesiyle Türkiye\'nin nadir komplekslerinden birisine sahip olacak\" diye konuştu.