T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Rektör İbiş: Baykal'a solunum desteği sağlanıyor

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA) - ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof

18 Ekim 2017 01:42

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA) - ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz  Baykal\'ın sağlık durumuna ilişkin, \"Şu anda kendisine yoğun bakımda yoğun tedavi uygulanıyor. Solunum desteği sağlanıyor\" dedi. 


 

Hastane bahçesinde Deniz  Baykal\'ın sağlık durumuna yönelik  açıklamalarda bulunan Rektör Erkan İbiş, \"Şu anda kendisine yoğun bakımda yoğun tedavi uygulanıyor. Solunum desteği sağlanıyor. Beyin destekleri sağlanıyor. Süreç içerisinde kendisinin bilinci kapalı olarak uyuyor. Tabiki gelişmeler anlık oluyor. Anlık iyi bulguylada, olumsuz bulguylada karşılanabiliyor. Beyin çok hassas bir organ. Ama şu ana kadar çok daha iyi sonuçları görebilme umudumuzu hep koruduk. Ancak gelinen tablo içerisinde elbetteki umutlarımızı koruyoruz ama bazı olumsuzluklar yaşadığımızı sizlerde biliyorsunuz. Yine yoğun bakımda destek tedavileri devam edecek. Zaman zaman tomografi görüntüleri alınıyor. Bir sonraki tomografi kontrolü sabaha planlanıyor\" diye konuştu. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa TURAPOĞLUANKARADHAANKARARektörü Prof Dr ErkanEski CHP Genel BaşkanıCHP Antalya Milletvekili DenizSolunumDenizRektör ErkanBeyinSüreçTabikiAnlıkAmaAncakYineZamanBir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24