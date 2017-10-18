(Görüntülü Haber) Rektör İbiş: Baykal'a solunum desteği sağlanıyor

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA) - ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna ilişkin, \"Şu anda kendisine yoğun bakımda yoğun tedavi uygulanıyor. Solunum desteği sağlanıyor\" dedi.





Hastane bahçesinde Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna yönelik açıklamalarda bulunan Rektör Erkan İbiş, \"Şu anda kendisine yoğun bakımda yoğun tedavi uygulanıyor. Solunum desteği sağlanıyor. Beyin destekleri sağlanıyor. Süreç içerisinde kendisinin bilinci kapalı olarak uyuyor. Tabiki gelişmeler anlık oluyor. Anlık iyi bulguylada, olumsuz bulguylada karşılanabiliyor. Beyin çok hassas bir organ. Ama şu ana kadar çok daha iyi sonuçları görebilme umudumuzu hep koruduk. Ancak gelinen tablo içerisinde elbetteki umutlarımızı koruyoruz ama bazı olumsuzluklar yaşadığımızı sizlerde biliyorsunuz. Yine yoğun bakımda destek tedavileri devam edecek. Zaman zaman tomografi görüntüleri alınıyor. Bir sonraki tomografi kontrolü sabaha planlanıyor\" diye konuştu.