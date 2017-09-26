(Görüntülü Haber) Referandum sonrası Habur’da araç yoğunluğu

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin dün gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumunun ardından Şırnak\'ın Silopi İlçesi\'nde bulunan Habur Sınır Kapısı\'nda araç yoğunluğu yaşanıyor. Irak\'taki Bölgesel Kürt yönetiminin dün yaptığı bağımsızlık referandumu sonrasında Kuzey Irak\' açılan Silopi İlçesi\'ndeki Habur Sınır Kapısı\'nda araç yoğunluğu yaşanmaya başladı. Irak\'a geçmek isteyen akaryakıt tankeri ve yük taşıyan TIR’lar, gümrük sahası önüne yığılmaya başladı. Kapı önünde bekleyen bazı araç şoförleri araçlarından inerek sıralarının kendilerine gelmesini bekledikleri görüldü. Yetkililer, Irak tarafından Türkiye’ye girişlerde ise bir sorunun yaşanmadığı öğrenildi.