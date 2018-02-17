(Görüntülü Haber) Recep Akdağ: Önemli hassasiyetimiz, sivillere bir zarar vermemektir

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, Afrin\'de Türk ordusunun Zeytin Dalı Harekâtı\'nı başarıyla sürdürdüğünü belirterek, \"Önemli bir hassasiyetimiz, sivillere bir zarar vermemektir. Bölgedeki bütün çatışmalarda \'sivillere zarar gelmesin\' diye bu kadar hassasiyet gösteren hiçbir ülke, hiçbir silahlı kuvvet olmamıştır\" dedi. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bugün uçakla Ankara\'dan Ordu-Giresun Havalimanı\'na geldi. Buradan karayoluyla Ordu Valiliği\'ne giden Recep Akdağ, Vali Seddar Yavuz\'u makamında ziyaret etti. Burada, Türk ordusu tarafından Afrin\'deki törer hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı\'na ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, \"Allah\'a şükürler olsun, Türkiye\'nin gücü büyük yatırımların üstesinden gelecek noktaya ulaştı. Bir taraftan da Suriye\'de büyük bir mücadele veriyoruz. Gerek işin politik, diplomasi tarafı gerekse ordumuzun ÖSO ile birlikte Afrin\'de yaptığı Zeytin Dalı Harekâtı, ülkenin kendi hukukunu korumak, kendi haklarını korumaktır. Kendi insanının güvenini sağlama hususunda hiçbir zaman tereddüde düşmeyeceğini, dosta düşmana herkese göstermiştir. Bu kararlılıkla Afrin\'deki herakât devam edecek. Orada da biliyorsunuz; önemli bir hassasiyetimiz, sivillere bir zarar vermemektir. Bölgedeki bütün çatışmalarda \'sivillere zarar gelmesin\' diye bu kadar hassasiyet gösteren hiçbir ülke, hiçbir silahlı kuvvet olmamıştır. Bırakın hassasiyet göstermeyi de çoğu zaman Esed\'in yaptığı gibi doğrudan sivil halk hedef alınarak saldırılarda bulunulmuştur\" diye konuştu. \'ÇOK AZ KAYIPLARLA HAREKÂTI BAŞARIYLA YÜRÜTECEĞİZ\' Harekâtın büyük titizlilikle, çok az kayıplarla başarıyla yürütüleceğini de belirten Akdağ, \"Tabii bize tarihimizin, geleneğimizin, inançlarımızın emirleri var. Biz suçsuz, günahsız, masum insanları, Allah korusun, tehlikeye atacak davranışlara giremeyiz. Dolayısıyla harekât büyük bir titizlikle, aynı zamanda başarıyla devam etmektedir. Benim uluslararası basını takip ettiğimde de gördüğüm şudur: Bütün dünya burada Türk ordusunun, başkomutanın talimatlarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ne kadar büyük bir muvaffakiyetle bu harekâtı yönettiğini dikkatle takip etmektedir. Cenab-ı Hak bütün yavrularımızı korusun, cephede ön safta mücadele eden o kahraman insanlar bizim güvenliğimiz için, bizim huzurumuz için 7\'den 70\'e, 81 milyon insanımızın, Türk milletinin huzuru için gayret ediyorlar. Cenab-ı Hak gayretlerini kabul etsin, işlerini kolaylaştırsın. Temenni ediyoruz ki çok az kayıplarla inşallah bu harekâtı başarıyla yürüteceğiz\" dedi. \'KAMP ALANLARI HAZIRLIYORUZ\' Afrin\'de sivillerin ihtiyaçlarını görecek kamplarla ilgili çalışmalar yapıldığını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) olarak da hazır olduklarını vurgulayan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ şunları söyledi: \"Afrin\'de sivillerin ihtiyacını görecek kamplar hususunda çalışmalar yapıyoruz. Bunu çok da önemsiyoruz. Türkiye artık bu hususta büyük tecrübe kazandı. Dolayısıyla Başbakanlık\'ta oluşturduğumuz Suriye Görev Gücü\'nün verdiği görev doğrultusunda belli kamp alanları hazırlıyoruz. Orada yaşayan insanların ihtiyacı olduğunda o kamp alanlarını anında, hızlı şekilde donatmak, çadırlarıyla, banyo, tuvaletleriyle, gerekirse su kuyularıyla, yiyecek temini, sağlık ihtiyaçlarıyla bu hizmetleri verebilecek durumdayız. Bütün bunların lojistik hazırlıklarını, altyapısını hazırlayarak biz de AFAD olarak da üstümüze düşeni yapıyoruz.\" Ordu-Giresun Havalimanı ile Ordu ve Giresun\'a artık ulaşımın kolaylaştığını da belirten Recep Akdağ, Ordu\'ya yapılacak olan şehir hastanesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Akdağ, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti.