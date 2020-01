(Görüntülü Haber) Ranta değil çocuklara açtı

Taylan YILDIRIM, Mücahit BEKTAŞ - İZMİR (DHA) KARŞIYAKA Belediyesi rantın yüksek olduğu etrafında gökdelen ve konut projelerinin yükseldiği alanı inşaata değil çocuklara açtı. Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü\'nde çocuklar bilimden yararlanacak unutulmaya yüz tutmuş evrensel değerleri öğrenecek. Karşıyaka Belediyesi, ilçenin en kıymetli arazisinde çocuklar için müze kurdu. Müzeyi yaparken yanında bunun araziyi de TOKİ\'den istediklerini ancak taleplerinin kabul edilmediğini söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı CHP\'li Hüseyin Mutlu Akpınar, daha sonra istedikleri arazinin İller Bankası\'nın ortak edilmesiyle spor alanından konut alanına çevrildiğini anlattı. Akpınar, Yalı Mahallesi\'nde 7 bin 200 metrekare alan üzerinde kurulan ve geçen hafta ziyarekete açılan müzede çocukları ağırladı. Bilim müzesi ve kampüsünde, paleontoloji sergisi, entomoloji sergisi, inşaat adası, bilim adası yeraldı. Ayrıca dev dinozorların ve diğer hayvanların replikaları, projenin en dikkat çekici unsurları oldu. Tüm bunlarında yanında kampüs içerisinde yer alan Çocuk Müzesi\'nde de yardımseverlik, dostluk, doğruluk, sorumluluk, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi evrensel değerlerin anlatılacağı sergi alanları hazırlandı. Kampüs içerisinde ayrıca okul gruplarının yararlanacağı piknik alanı, etkinlik tiyatro ve gösteriler için bir sahne, belgeseller için cep sineması, ziyaretçilerin yararlanması için restoran, büfe, hediyelik eşya ve fotoğrafçı dükkanları da oluşturuldu. Akpınar, proje aşamasından yapımına kadar her noktasıyla ilgilendiği kampüsü, gezmeye gelen öğrencilerle yakından ilgilendi. Onlara parkın her noktasını gezdirdi, rehberlik yapıp bilgi verdi. Gezdirdiği öğrencilerle çocukluğuna dönen Akpınar, hem oyunlar oynadı hem de ellerinden tutup parkı gezdirdi, bilgiler verdi. Park hakkında bilgi veren Akpınar, şunları söyledi: \"Burası dinazor parkı değil, fotoğraf çektirilecek alan hiç değil. Bilimden yararlanacak unutulmaya yüz tutmuş evrensel değerleri öğreteceğiz. Biz çocuklarımıza beton yığınları yapmasını değil, bilimden, sanattan, spordan yararlanması gerektiğini öğretiyoruz. Ben 3 yıl önce belediyle başkanı olduktan itibaren çocuklara sadece bir park değil, bilimden yararlanacakları alanlar yapmaya özen gösteriyorum. Seçildiğim zaman kenti çocuklarla yöneteceğimi söylemiştim. Bugün çocuklarla yönetmenin onurunu yaşıyorum. Onun da neticesini bu müzede görüyoruz. Çünkü her gün ranta kurban edilen konutlarla çevrilen bir alanda yerine çocuklarımıza hazırladık. Bu çevre Karşıyakamızın en değerli alanlarından birisi. Bu parkın hemen yanındaki alan TOKİ\'nin. Burayı yaptığımız sırada o alanında buraya dahil edilmesini istemiştik. Ama sonuç alamamıştık. Şimdi o alan İller Bankası\'nın ortak edilmesiyle spor alanı konut alanına çevrildi. Zannediyorum bu da şehre bakış açısını ortaya koyuyor. Biz çocuklarımıza beton yığınları yapmasını değil, bilimden, sanattan, spordan yararlanması gerektiğini öğretiyoruz.\" Parkı çocuklar, çok eğlendiklerini, velileri ise geleceklerimiz olan çocumklar içini bu alanın kazandırılmasından memnun olduklarını ifade etti.