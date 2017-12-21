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(Görüntülü Haber) Ramallah'ta çatışmalar devam ediyor (3)

İrfan Sapmaz / Ramallah, 21 Aralık (DHA) - Ramallah'ın Beytil bölgesinde Filistinli protestocularla israil askerleri arasındaki çatışmalar sürüyor

21 Aralık 2017 20:20

İrfan Sapmaz / Ramallah, 21 Aralık (DHA) - Ramallah\'ın Beytil bölgesinde Filistinli protestocularla israil askerleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Gün boyu devam eden çatışmalarda İsrail askerleri, kendilerine taş atan Filistinli protestoculara, gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahale etti. Bir benzin istasyonuna giren İsrail ordusuna ait zırhlı araç protestoculara gaz bombaları atarken, benzin istasyonunu kullanmakta olan vatandaşlar gazdan etkilendiler. İsrail askerleri zaman zaman gazetecilere de gaz bombaları attı.

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