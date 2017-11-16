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Spor

(Görüntülü Haber) Rally Halikarnassos için start verildi

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde her türlü arazi aracının katılımıyla gerçekleşecek 'Rally Halikarnassos' yarışı için start verildi

16 Kasım 2017 22:23

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde her türlü arazi aracının katılımıyla gerçekleşecek \'Rally Halikarnassos\' yarışı için start verildi.
Transanatolia Rally Raid ve TR Extreme tarafından Bodrum Belediyesi ile Çağdaş İnşaat\'ın destekleriyle düzenlenen \'Rally Halikarnassos\' yarışı, Bodrum Belediye Meydanı\'nda düzenlenen magazin startıyla başladı. Uluslararası Rally organizasyonları arasında yerini kanıtlamış olan organizasyon, Bodrum ve Gökova Körfezi çevresinde gerçekleşecek.
Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, startı birlikte verdi. Hollanda, İngiltere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nden ekiplerin de katılacağı yarışmada 88 sporcu, 66 araç ile 551 kilometrelik parkurda 4 gün boyunca mücadele edecek.
Başkan Kocadon, yarışların ilçede 12 ay turizme büyük katkı sağladığına ve turizmde çeşitlilik yarattığına dikkat çekti.
Transanatolia Rally Raid Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ise, Rally Halikarnas startını veriyoruz. 88 yarışmacımız var, 66 yarış aracı start alacak. Kısa bir sıralama etabı var, 7 kilometrelik. Sıralama etabıyla, yarın gerçekleşecek yarışın da sıralaması belirlenecek. Tamamen arazi özellikli bir yarışma. 3 gün sürecek ve 551 kilometre yol kat edecekler. Yarışmacılar 337 kilometresinde zamana karşı yarışacak. Bodrum ve Gökova Körfezi çevresinde yarışılacak. 19 Kasım\'da yarışlar yine Bodrum\'da sona erecek. Motosikletler, ATV, UTV ve 4x4 otomobillerde sporcular ter dökecek dedi.
Son gün Kızılağaç Mahallesi\'nde yarış alanında düzenlenecek ödül töreniyle yarışlar sona erecek.

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