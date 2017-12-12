(Görüntülü Haber) Rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götüren şoföre ödül

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da, Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi\'nde görev yapan ve otobüste rahatsızlanan yolcuyu hastaneye taşıyan şoförlerden Hüseyin Öngüven, \'ayın şoförü\' seçilerek, altınla ödüllendirdi.



Aydın Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, kasım ayındaki \'ayın şoförü ödülü\'nü, otobüste rahatsızlanan ve apandisiti patlamak üzere olan yolcuyu acil servise götüren Hüseyin Öngüven\'e verdiklerini belirtti. Ödülü verirken, çalışma kriterlerini de göz önünde bulundurduklarını söyleyen Başkan Yalçın, \"Bu ödülü çalışma performansını da dikkate alarak, Hüseyin Öngüven\'e veriyoruz. Otobüse bindiğimizde önce Allah\'a sonra şoföre emanetiz\" dedi. \'Kasım ayının şoförü ödülü\'ne layık görülen Hüseyin Öngüven ise \"Bu, benim baba mesleğim. Yapmam gerekeni yaptım. 8 yıldan beri şoförlük yapıyorum. Aynı şey yine olsa yine yaparım\" diye konuştu.



Geçen pazar günü bir başka otobüs şoförü Sebahattin Akın da yine rahatsızlanan bir hastayı hastaneye götürdü. Şoför Akın, \"Kuyulu-Kemer hattına o gün yolcu taşıyordum. O sırada bir kadın arka tarafta rahatsızlandı. Kadının rahatsızlandığını görünce hiç beklemeden dörtlüleri yakarak Aydın Devlet Hastanesi acil servisine kadar hiç durmadan gittim. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Daha sonra da işime devam ettim\" dedi.