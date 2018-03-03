(Görüntülü Haber) PYD hedefleri obüs ve çok namlulu füzelerle vuruldu

Kilis?teki sınır birliklerinden terör örgütü PYD hedefleri obüs ve çok namlulu füzelerle vuruldu Zeytin Dalı Hareketi kapsamında Kilis?teki sınır birliklerinden terör örgütü PYD hedefleri obüs ve çok namlulu füzelerle vuruldu