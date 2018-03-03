(Görüntülü Haber) PYD hedefleri obüs ve çok namlulu füzelerle vuruldu
Kilis?teki sınır birliklerinden terör örgütü PYD hedefleri obüs ve çok namlulu füzelerle vuruldu
Zeytin Dalı Hareketi kapsamında Kilis?teki sınır birliklerinden terör örgütü PYD hedefleri obüs ve çok namlulu füzelerle vuruldu
03 Mart 2018 12:39
Kilis?teki sınır birliklerinden terör örgütü PYD hedefleri obüs ve çok namlulu füzelerle vuruldu
Zeytin Dalı Hareketi kapsamında Kilis?teki sınır birliklerinden terör örgütü PYD hedefleri obüs ve çok namlulu füzelerle vuruldu
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