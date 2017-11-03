(Görüntülü Haber) PUİS Şube Başkanı Ertaş: Kaçak mazot sektöre ciddi zarar veriyor

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- PETROL Ürünleri İşverenler Sendikası (PUİS) Kırıkkale Şube Başkanı Musa Ertaş, kaçak mazotun sektöre ciddi anlamda darbe vurduğunu belirterek, bunun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. PUİS Kırıkkale Şube Başkanı Musa Ertaş, özellikle son yıllarda kaçak mazot satışı ile ilgili olarak sektörün ciddi bir sıkıntı yaşadığını belirtti. Ertaş, ülke ekonomisine de ciddi zarar veren kaçak mazotun, sektör temsilcilerini zan altında bıraktığına vurgu yaparak şöyle konuştu: \"Kaçak mazot konusu çok hassas bir konu, buna çok dikkat ediyoruz. Ülke ekonomisine ciddi zarar veriyor. Bizim dağıtıcı firmalardan sonra bayi arkadaşlarımızın en hassas noktasıdır. Sektörümüz şerefli insanlar topluluğunun oluşturduğu bir sektördür. Şehrin eminlerini bir araya getiren, akaryakıt sektörüne yön veren, bunalan gece sıkıntısı olana hem eczane hem doktorluk hem de acil servis veren istasyonlar var. Bu saydığım kaçak akaryakıt nedeniyle zan altında kalan arkadaşlarımız ciddi manada rahatsızlar. Bunun önüne geçilmesi lazım, yüzde 1 de olsa şerefli insanlar topluluğunun bu şekilde zan altında bırakılması bence son derece yanlış. Bunun önüne geçilmesi lazım. Nevşehir\'de şu ana kadar bir ihbar gelmedi gelirse de gözümüzü kırpmadan üzerine giderim.\"