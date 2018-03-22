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(Görüntülü Haber) PTT şubesinde memur direndi, silahlı soyguncu bir şey alamadan kaçtı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) ATAŞEHİR'de yüzünde hasta maskesi ve silahla geldiği PTT şubesini soymaya kalkan şüpheli Ali Rıza T

22 Mart 2018 17:37

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) ATAŞEHİR\'de yüzünde hasta maskesi ve silahla geldiği PTT şubesini soymaya kalkan şüpheli Ali Rıza T.(43), içeride bulunan memur R.I\'nın direnmesi üzerine bir şey alamadan kaçtı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken şüpheli kısa süre içinde polis tarafından yakalandı.


 

 Kayışdağı Mahallesi\'nde bir PTT şubesinde 23 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen olayda silahlı ve maskeli şekilde müşteri gibi içeri giren şüpheli, kasada bulunan PTT memuruna bir poşet uzatarak paraları içine doldurmasını istedi. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında memur R.I.\'nın direnmesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında elindeki silahı düşüren şüpheli, bir süre sonra olay yerinden hızla kaçtı.


 

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Ali Rıza T., kısa süre içinde evinde gözaltına alındı. Daha önceden kavga etmek suçundan poliste kaydı bulunduğu öğrenilen Ali Rıza T. polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Ali Rıza T.\'nin işsiz ve parasız olduğu için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

 

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