(Görüntülü Haber) Psikiyatrist Duran: Kurbanı çocukların önünde kesmeyin

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - TÜRKİYE Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Psikiyatrist Şahut Duran, ailelere kurban kesimini küçük yaştaki çocuklara izlettirilmemeleri konusunda uyardı. Duran, aksi halde çocuklarda ileride uyku bozukluğu, et yememe, çeşitli korkularda travmatik etkiler görülebileceğinhi söyledi. Türkiye Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu üyesi psikiyatrist Şahut Duran, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi aileleri uyardı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'nde \'psikiyatrist\' olarak görev yapan Duran, çocuklar için bayram algısının çok farklı olduğunu ve özellikle Kurban Bayramı\'ndaki kurban kesimlerinin çocuklarda farklı algılar yaratabileceğini ifade etti. Psikiyatrist Duran, şöyle dedi: \"Bayramın çocuklardaki algısını öncelikli plana almamız gerekir. Büyükler için bayramlar dini vazifelerini yerine getirmenin verdiği huzur anlamına gelirken, çocuklar için soyut düşünce gelişebildiği kadar eğlence, oyun, arkadaşlarıyla bir araya gelme anlamına gelir. Çocuklarda bayram daha farklı anlamda oluyor. Kurban Bayramı diğer bayramlara göre biraz daha farklıdır. Kurban kesildiğinden dolayı şiddet gibi görünen kurban kesme ritüelinin bir şekilde çocuklarda farklı etki yaratması onlar için farklı görünmektedir.\" \"ÇOCUK ALTINI ISLATABİLİR\" Çocukların kurban kesimine yakinen tanık olmasının ileride bir takım psikolojik sorun ve travmatik etkilere yol açabileceğini ifade eden psikiyatrist Duran, şöyle konuştu: \"Kurbanın o kesilme anı ve şiddet görüntüleri çok farklı anlama kayabiliyor. Çocuğu tedirgin edebiliyor, korkular yaratabiliyor. Özellikle kurban kesimi görmeye maruz kalan bazı çocuklarda, kurban bayramından sonra bir gerileme dönemi başlıyor. Mesela tuvalet eğitimi alan küçük bir çocuk, kurban kesimini görmeye maruz kaldıktan sonra tekrar altını ıslatma gibi durumlar yaşanabiliyor. Hatta uyku bozukluğu yaşamaları gibi bir takım sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Kurban kesimini görmeye hazır olmayan çocuklarda bu sıklıkla yaşanabilecek bir durumdur. Çünkü kafasındaki bayram olgusu ile yaşadığı bayram olgusu arasında farklılık yaşayıp, birde üstüne kurban kesilmesini yakinen gördüğü zaman çocuklarda bir takım psikolojik rahatsızlıklar olabiliyor.\" \"ŞEHİRDE YAŞAYAN ÇOCUKLAR DAHA ÇOK ETKİLENEBİLİR\" Şehirlerde yaşayan çocukların kurban kesiminden daha çok etkilenebileceğini belirten Duran, \"Özellikle kırsal bölgelerde kurban kesiminde aile bireylerinin tamamı hazır olur, kurban kesimi yapılır. Her yıl bu gerçekleştirildiği için çocuk bir nevi psikolojik olarak hazır olur. Ancak, son zamanlarda çocukların etin şeklini bile göremediği, yemeğin hazır olarak geldiği şehirlerdeki çocuklarda kurban kesimi daha ürkütücü gelebilir. Hayatında hayvanı bile görmeyen 7 yaş önceki küçük çocukların, hayatlarını bu tür görüntüler olumsuz yönde etkileyebilir\" dedi. Psikiyatrist Duran, çocuklara Kurban Bayramı\'nın gerçek manası ve maneviyatına hazırlanması gerektiğini, kurban kesimlerinin özellikle kapalı yerlerde ailelerin hem de çocukların gözlerinden uzak alanlarda gerçekleştirilmesi gerektiğini ekledi.