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(Görüntülü Haber) Prof.Dr. Şen; Masumiyet ilkesinin adı var, kendi yok

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)-  CEZA Hukukçusu Prof

14 Ekim 2017 19:20

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)-  CEZA Hukukçusu Prof.Dr Ersan Şen, ceza hukuku uygulamaları konusunda bilgi verdi. Prof.Dr Şen, \'\'Ceza hukuku uygulamalarından olan masumiyet ilkesinin adı var, kendisi yok\" dedi.

Kayseri  Barosu tarafından düzenlenen \'Güncel Ceza Hukuku Uygulamaları\' konulu konferansa katılan Ceza Hukukçusu Prof.Dr. Ersan Şen, 26 hukukun evrensel ilke ve kuralları hakkında bilgi verdi. Prof.Dr. Şen, Türkiye Cumhuriyeti\'nin, yargı birliğini uygulamak istediğini ancak, başaramadığını öne sürerken şöyle dedi:

\"İddia eden bazılarının ayak bağı olarak gördüğü, kendi başına geldiğinde ise sarıldığı dürüst yargılanma ve savunma hakkıdır. 26 hukuk ilkesinden birisi olan ceza hukuku uygulamalarından birisi de masumiyet ilkesidir. Lakin, masumiyet ilkesi adı olup kendisi olmayan ilkedir. Suçsuzluk karinesi olarak ifade edilir, ne yazık kendisi yoktur. Ülkemiz OHAL döneminden geçiyor. İlk günden bu yana toplam 28 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıktı. Bunların en önemlisi ise 667 sayılı KHK\'nın 5 ve 6 maddeleri 668 sayılı KHK\'da ise 3. madde önemliydi.  OHAL dönemini hukuk devleti olarak geçirip tamamlamak zorundayız. Oldu bittilerle iş yapamayız. OHAL döneminde çıkarılan KHK ile TCK\'da bazı kalıcı ve bazı geçici değişiklikler yapıldı. KHK\'da kararnameler kanun değildir.\"

Baro Başkanı Cavit Dursun ise, kanun yapma tekniğinin fantazi yapmak olmadığını söyledi. Dursun, Türkiye\'nin acil ve hızla hukuki güvenliğe, adil ve bağımsız bir yargıya  ihtiyacı bulunduğunu vurgularken şöyle konuştu:

\"Yargıyı başka birimlere bağlamak hukuki olmadığı gibi toplumsal sonuçlar açısından da felaketle sonuçlanacaktır. Hukuk güçlü olduğu zaman biz zaten güçlüyüz. Hakim ve Savcılar özgür olduğu zaman bir en güçlüyüz. Hukuk devleti yoksa avukatlar yoktur. Akşamdan sabaha kararnameler ile eş tayini olmamalıdır. İnsanların yargı teminatı olmalıdır. Yargı ile ilgili düzenlemeler yapılırken yargı çalışanlarının görüşü alınmalıdır. Kanun yapma tekniği fantazi yapma tekniği değildir. Avukatları tam temyiz hakkının verilmesi yargıda iş yükünü azaltacaktır.\"
 

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