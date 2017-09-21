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(Görüntülü Haber) Prof.Dr. Haksever, otomobiliyle takla attı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki su kanalına düştü

21 Eylül 2017 19:55

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki su kanalına düştü. Otomobil sürücüsü Prof.Dr. Ayşen Haksever, kazadan yara almadan kurduldu. Kaza, Çorlu- Çerkezköy çevreyolu üzerindeki Emlak Konutları mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesinde görevli Prof. Dr. Ayşen Haksever, kullandığı 59 YZ 341 plakalı otomobili kontrolden çıkarak, takla atarak yol kenarındaki su kanalına devrildi. Otomobilin içinden kendi imkanları ile çıkan Haksever, kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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