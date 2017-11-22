(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Şükrü Ersoy Hatay’ı büyük deprem ve tsunami bekliyor

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) İSKENDERUN Ticaret ve Sanayi Odası\'nda Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, \'İskenderun Çevresi Afet potansiyeli\' konulu konferans verdi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Hatay\'ın bir deprem gerçeği olduğunu, belirterek, Türkiye\'de ki kıyılarda tsunami tehlikesini anlattı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Hatay\'ın deprem tarihçesi sabıkalı, hem de çok ciddi sabıkalı. Öyle sabıkalı ki dünya çapında suçları var. Tarih bize neyi söyler, geçmişten ders almayı gerektirir. Dolayısıyla geçmişte olan bir şey gelecekte de olacaktır. Bu kabulle yola çıktığımızda İskenderun ve çevresinin deprem potansiyelini kabul etmemiz gerekir.1822\'ye kadar 19 Yüzyılın sonuna kadar pek çok deprem olmuş. Bakın 300 bin ölümlü, 260 bin ölümlü 80 bin ölümlü büyük depremler var. Bu depremlerin detayına girdiğinizde, depremler öyle oluyor ki Mısır ile Trabzon arasındaki her yer duyuyor, hissediyor. O kadar büyük depremler var. Gerçekler varken, \'Hatay ve İskenderun çevresinde büyük depremler olmaz\' demek aymazlıktır. Bu gerçeği görmek gerekiyor diye konuştu. HATAY\'DA 7 DEN BÜYÜK DEPREM OLMASI GEREKİYOR Ersoy, Hatay çevresinde gecikmiş depremler olduğunu belirterek şöyle devam etti Yani 7 den büyük depremler olması gerekiyor olmamış. Bu demektir ki bize uyarı, \'aklınızı başınıza alın, ev yapıyorsanız adam gibi yapın\' gibi mesajları almamız gerekiyor. Herkes bundan yanlış mesaj alıyor diyor ki, \'işte hocam 4 büyüklüğünde deprem oldu. İskenderun çevresinde buranın enerjisi bitti mi\' Bunu şöyle ifade edeyim, 7 büyüklüğünde bir depremin enerjisinin alınması için 30 tane 6 büyüklüğünde deprem gerek. Yine tekrar ediyorum 7 büyüklüğünde depremin enerjisini almak için 900 tane 5 büyüklüğünde deprem olması gerek. Bu kadar deprem olmadığına göre, demek ki; bunun mesajı başka. Daha büyük depremlere gebeyiz dikkatli olun demektir. Yapılan araştırmalarda Akdeniz\'in devamını oluşturabilecek bir okyanusun var olduğu ve Hint Okyanusu\'na bağlandığını konuşmasında belirten Prof. Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü Bu kapanmış bir okyanus. Okyanusun tabanını düzenli olarak nerede görebiliriz, inceleyebiliriz diye soru sorduğumuzda Hatay\'a gelmek zorundalar. Okyanusun en altından magmadan, en üstüne kadar olan tüm kesiti Hatay\'da görebiliyoruz. Bakın bu bile Hatay\'ın jeo turizm potansiyeli açısından çok önemli. Hatay\'ın toprakları çok kıymetli. Dünyanın en yaşlı kayaçları Amanosların altında çıkıyor. İnsanlığın görüp görebileceği en büyük laboratuar burada. TSUNAMİ TÜRKİYE İÇİNDE TEHLİKE Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Japonlar ile Samandağ kıyılarını kazdıklarını, Türkiye kıyılarında tsunami konusunda çalışma yaptıklarını belirterek şöyle konuştu İskenderun Körfezi için tsunami tehlikesi var. Tarihsel kayıtlarda da tsunamiden söz ediliyor. Tsunami gerçekten tehlikeli, Türkiye\'de. Maalesef bu konu biraz sulandırılıyor. Akademisyenler tarafından da sulandırılıyor. Türkiye\'de ki kıyıları kazdık, İskenderun\'u da kazdık. Şöyle diyorum Türkiye kıyıları ve İskenderun körfezi de tsunamiye yatkın. Dolayısıyla bu gerçeği de kabul etmek gerekiyor. Japonlarla birlikte Samandağ kıyılarını kazdığımız ve 1822 depreminin tsunamisinin izlerini bulduk. İşte 20 metre 30 metre bizim kıyılarımızda olmaz doğru, ancak pasifikte Japonya\'nın olduğu yerde olur. Bilinmiyor ki; tsunami yada selin su derinliği çok fazla olması gerekmiyor yarım metre yeterli. Çünkü saf bir su gelmiyor içinde pek çok moloz var. Pek çok insan suyun içinde taşıdığı molozlar sebebi ile ölüyor.