(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Erkan İbiş: Baykal yoğun bakımdan çıkmış durumda

Muhammet BAYRAM- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna ilişkin, \"Yoğun bakımdan çıkmış durumda. Yoğun bakım yapılmıyor. Biz özellikle yoğun bakım ünitesinde tutuyoruz. Enfeksiyonlara karşı korumak için yoğun bir ziyaret trafiğinin bunun tedavisini aksatacağını düşünüyoruz\" dedi.



Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, 40 gündür Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi\'nde tedavi gören eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İbiş, \"Deniz beyin hastanemizdeki tedavi süresi 40 gün oldu. Deniz beyin genel durumu gayet iyi. Şuuru açık. Zaman mekan ve konu oryantasyonu iyi düzeyde. Konuşuyor, yazıyor ve gündemi takip ediyor. Hareketleri iyi durumda. Kendisine her gün fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yapılıyor\" dedi.



\'TEDAVİ YURT DIŞINDA DEVAM EDECEK\'



Baykal\'ın yoğun bakımdan çıkacak duruma geldiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. İbiş, \"Bu bizim için tabii ki çok güzel bir sonuç, sevindirici bir haber. Yoğun bakımdan çıkıştan sonraki süreçte fizik tedavi uygulamaları yoğun bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu noktada ailenin de talebi üzerine yurt dışında bu uygulamaların yapılması konusu bizim tarafımızdan da uygun görüldü. Bu yönde bazı merkezlerle görüşmeler sürdürülüyor. Sanıyorum bir hafta on gün içerisinde o süreçte tamamlanmış olacak. Ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasının yurt dışında devamı bu şekilde sağlanmış olacak\" dedi. Baykal\'ın nakil işlemleri bitene kadar yoğun bakım servisinde tutacaklarını ifade eden Prof. Dr. İbiş, \"Ziyaret yasağını en net şekilde uygulayabileceğimiz bir alan olduğu için yoğun bakımda tutuyoruz. Yoksa yoğun bakımlık bir tedaviye ihtiyacı olmadığını vurgulamak istiyorum\" diye konuştu.



Prof. Dr. İbiş, \"Kendisine basın toplantısına gireceğimizi söyledik. Hepinize ilginiz için teşekkürlerini iletmemizi istedi. Selam ve sevgilerini iletmemizi istedi. Ben tekrar hastanedeki ekibimize teşekkür etmek istiyorum. Bu özverili çabaları ve uğraşları için. Ailesine teşekkür ediyoruz. Bu süreçte uyumlu bir iş birliği gösterdiler. En büyük teşekkürümüz Deniz beye. Destek verdi kendiside bu güzel sonucun elde edilmesinde büyük bir katkısı var\" dedi.



\'YOĞUN BAKIMDAN ÇIKMIŞ DURUMDA\'



Deniz Baykal\'ın yoğun bakım servisinde çıktığını dile getiren Prof. Dr. İbiş, \"Yoğun bakım yapılmıyor. Biz özellikle yoğun bakım ünitesinde tutuyoruz. Çünkü ziyaret kesinlikle yasak. Enfeksiyonlara karşı korumak için yoğun bir ziyaret trafiğinin bunun tedavisini aksatacağını düşünüyoruz. O nedenle yoğun bakım ünitesinde tutacağız\" dedi.



\'FİZİK TEDAVİNİN MAKSİMUM ETKİSİNİ İKİ AY İÇERİSİNDE GÖRECEĞİZ\'



Bir soru üzerine Prof. Dr. İbiş, \"Toplam fizik tedavi uygulaması iki ay gibi bir süreç söyleniyor. Ama bu hastadan hastaya da değişiklik gösterebiliyor. Ben Deniz beyde o sürenin çok uzamayacağını düşünüyorum. Yani fizik tedavinin maksimum etkisini iki ay içerisinde göreceğiz. Şuanda Deniz beyin sol tarafında kuvvet kaybı var. Onun dışında önemli bir nörolojik anormallik yok. Diliyoruz ki o bölgede kuvvet kaybı minimuma insin bu fizik tedaviyle beraber. Ayrıca bu 40 günlük süreç içerisinde genel kas güçsüzlüğü de söz konusu olabiliyor. Onu da tekrar kazanması sağlanacak bu fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarıyla\" diye konuştu.