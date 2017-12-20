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(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Afyoncu: Fahrettin Paşa çok büyük bir Türk komutanıdır

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- MİLLİ Savunma Üniversitesi Rektörü Prof

20 Aralık 2017 20:13

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- MİLLİ Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed\'in Fahrettin Paşa ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki paylaşımlarına tepki gösterdi. Prof. Dr. Afyoncu, \"Fahrettin Paşa, 3 yıl boyunca Medine\'yi İngilizlere karşı müdafaa eden çok büyük bir Türk komutanıdır\" dedi. Rize\'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından düzenlenen \'Geleceğin Diplomatları ve Medya Yöneticileri için Kültürel Diplomasi\' konulu söyleşiye katılan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, söyleşi sonrası gazetecilere, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed\'in Fahrettin Paşa ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki paylaşımlarını değerlendirdi. Türkiye\'ye yönelik son günlerde saldırıların arttığını ifade eden Prof. Dr. Afyoncu, saldırıların hem geçmişle hem de günümüzle ilgili yapıldığını savundu ve şunları dedi: \"En son Birleşik Arap Emirliği\'nde paylaşılan tweette hem Fahrettin Paşa\'yı hem de Cumhurbaşkanımızı Araplar aleyhine faaliyet gösteren kişiler olarak tanıtıyorlar. Bu kabul edilemez bir şeydir ve hakarettir. Fahrettin Paşa \'Çöl Kaplanı\' lakabı ile anılır. 3 yıl boyunca Medine\'yi İngilizlere karşı müdafaa eden çok büyük bir Türk komutanıdır. O bölgedeki kutsal emanetlerin İngilizlerin eline geçmemesi için savaşmış, İslam tarihinin şan ve şeref dolu sayfalarında yerini almıştır.\"

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