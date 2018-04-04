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(Görüntülü Haber) Prizi tamir etmek isterken akıma kapılan işçi yaralandı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da kalıp ustası Mehmet Demir (33), açıkta olan prizi tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı

04 Nisan 2018 22:24

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da kalıp ustası Mehmet Demir (33), açıkta olan prizi tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Maşuk Mahallesi\'nde bulunan bir inşatta meydana geldi. İnşaatta kalıp ustası olan Mehmet Demir, açıkta bulunan prizi tamir etmek isterken akıma kapıldı. Demir\'in elektrik akımına kapıldığını fark eden arkadaşları, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalede bulundukları Demir\'i ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Demir\'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
 

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