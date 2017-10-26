(Görüntülü Haber) Prizde unutulan ısıtıcı korkuttu

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) BURDUR\'da bir işyerinde prizde unutulan su ısıtıcı az kalsın dükkanı yakıyordu. Burdur\'da Uzun Çarşı\'daki dün akşam bir işyerinde prizde takılı unutulan su ısıtıcısının alev alması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre esnafı, bir taraftan işyerinin kapısını açmaya çalışırken bir taraftan durumu işyeri sahibine ve itfaiyeye haber verdi. Kısa süre sonra gelen işyeri sahibi, kapıyı açarak içeri girdi. Isıtıcıyı prizden çeken işyeri sahibi, su dökerek alevleri söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olayla ilgili inceleme başlatıldı.