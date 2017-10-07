(Görüntülü Haber) Postacılar Kapadokya’da yarıştı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- PTT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen \'Postacı Yürüyüş Yarışması\'nın finali, Ürgüp’te yapıldı. \'Türkiye\'nin en hızlı postacısı\', Nevşehir’in Ürgüp İlçesi\'nde belirlenen parkurda yapılan final yarışıyla belirlendi. Erkeklerin 10, kadınların ise 5 kilometrelik parkurda dereceye girmek için mücadele vereceği yarışmaya, 35 kadın, 65 erkek postacı katıldı. Ürgüp İlçesi\'ndeki postacı yürüyüşü etkinliğine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın yanı sıra, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve protokoldeki isimler katıldı. Bu yıl 46\'ncısı düzenlenen postacı yürüyüşünün PTT açısından bir kurumsal sorumluluk projesi olduğuna dikkat çeken PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, şöyle konuştu: \"Bu yıl 46\'ncısı yapılan yarışmanın bu yıl Kapadokya bölgesinde düzenlenmesi bizi mutlu etti. PTT bu ülkenin geçmişinde ve geleceğinde olmasının yanında sosyal sorumlulukları ile ülkesinin ve milletinin yanında olmayı kendisine şiar edinmiştir. PTT; sanat, spor, kültürde olmayı kendisine ilke edinmiştir. 176 yıldır bu kuruluşta çalışanları şükranla anıyor, bütün PTT çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel Nevşehir’imizde bizleri ağırlayan sayın Valimize, Nevşehir halkımıza, sniversitemize teşekkür ediyorum. Bu PTT ile özdeşleşmiş bir yarışma. Geçen yıl Kars’ta Balkan Yarışmaları\'nda ülkemiz birinciliği kazanmıştı. Ülkemiz artık koymuş olduğu hedefleri bir bir geçerken, bizde PTT olarak üzerimize düşeni yapmak için gayret sarf ediyoruz.\" Kadınlarda birinciliği elde eden Ankara PTT Başmüdürlüğü\'nde görevli Esra Sağlam, \"Çok mutluyum. Balkan yarışmalarında ülkemizi iyi bir şekilde temsil edeceğime inanıyorum” diye konuştu. Bayanlarda ilk üç dereciyi sırasıyla Esra Sağlam, Gülşen Eser, Fatma Temel kazandı. Erkeklerde ise Ersin Tacir, Serkan Doğan ve Haniifi Çobanoğlu ilk 3 sırayı aldı. Kadınlarda ilk 6 postacı ve erkeklerde ilk 10 postacı milli takım kampına katılacaklar. Yarışmada dereceye giren postacılar, 46\'ncı Balkan ülkeleri postacı yürüyüş yarışmasında Türkiye\'yi temsil edecek.