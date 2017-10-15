(Görüntülü Haber) Posta güvercinlerine çip takıp yarıştırdılar

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Posta Güvercin Derneği\'nce posta güvercini yarışmasında, çip takılan kuşlar, İstanbul\'dan Diyarbakır\'a kadar uçurtuldu. Mehmet Kaya\'ya ait birinci gelen posta güvercininin, İstanbul Sultabeyli\'den Diyarbakır\'a 1050 kilometre uçarak yarışmayı 1.5 günde tamamladığı belirtildi. Diyarbakır\'da, 2017 yılı posta güvercinleri yarışmasına 2 bin 500 güvercin getirildi. Nisan ayında başlayan ve toplam 13 etapta 3 ayrı mesafeden kuşların bırakıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende verildi. Elazığ Sivrice\'de başlayıp, İstanbul\'a yetişen 130 güvercinin 70\'inin Diyarbakır\'a gelmesiyle tamamlanan yarışmada, Mehmet Kaya\'ya ait birinci gelen posta güvercini İstanbul Sultabeyli\'den Diyarbakır\'a 1050 kilometre uçarak yarışmayı 1.5 günde tamamladığı belirtildi. Diyarbakır\'daki Emniyet Müdürdlüğü ek binasına tünel kazılarak 11 Nisan\'da terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen patlamada şehit olan ve aynı zamanda dernek üyesi olan sivil personel Yunus Elaltunterin\'in anısına yapılan ödül töreninde Diyarbakır Posta Güvercin Derneği Başkanı Mustafa Yaşar\'da bir konuşma yaptı. Yaşar, yarışmayı her yıl düzenlediklerini belirterek, uzun antremanların ardından yapılan yarışmanın 13 etapta oluştuğunu, Elazığ Sivrice\'de başlayan yarışma son olarak posta güvercini İstanbul\'dan bırakıp, Diyarbakır\'a gelmesiyle tamamlandığını söyledi. Etaplarda birinci, ikinci ve üçünçü gelen 42 güvercin sahibine ödül verildiğini anlatan Yaşar, güvercinlerin takibinin ise çiplerle yapıldığını ifade etti. Türkiye Güvercin Federasyon Başkanı Bilgin Tuncay ise bugün ödül töreni için burada olduğunu ifade ederek, \"İki kanat, bir kuyruk insanları bir araya getirdi. Mozayiği çok geniş bir camiayız. Posta güvercinleri yarışması şehirler arasında yapılmaktadır. Yarışma 100 kilometreden başlayıp, bin kilometreye kadar yapılıyor. Yarışmalar elektronik sistemlerle düzenleniyor. Güvercinlerin ayağına takılan çiple, kuşunu uçtuğu yerin koordinatıyla kilometreler belirleniyor. Güvercinin hangi saatte nerede olduğu, kümese ne zaman geldiği merden oluşturulan sistemle takip edilip, derecelendirmeyi yapıyoruz\" dedi.