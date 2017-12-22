(Görüntülü Haber) Posta güvercini kupa kazandırdı

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde 27 yaşındaki Osman Türkyılmaz\'ın posta güvercini, 103 güvercinin katıldığı yarışmada 155 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 4 saatte tamamlayarak üçüncü oldu. İlçenin Beyler Mahallesi\'nde yaşayan belediye mezbahasında çalışan Osman Türkyılmaz\'ın 2017 yılı yavru posta güvercini, Osmaniye Amanos Posta Güvercin Derneği tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen \'2017 Yavru posta Güvercinleri\' yarışmasına katılan 103 posta güvercini arasında üçüncü oldu. Osman Türkyılmaz, güvercine titizlikle baktığını belirterek, Emek isteyen bir sevgidir. Her sabah yemlerini verirken, yeni çıkan yavrularımı aşılıyor. Rahatsız olduğuna inandığım kuşumu, hemen tedaviye alıyorum. Haftada bir periyodik olarak temizlik yapıyoruz. Çeşitli vitamin ve yem yanında günde bir iki saat uçuruyoruz dedi.