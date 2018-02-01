(Görüntülü Haber) Posof'ta 46 köy yol kardan kapalı

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA) -ARDAHAN\'ın Posof İlçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, \"İlçede aralıksız yol açma çalışmaları sürüyor. Buna rağmen 46 köyün yolu ulaşıma kapalı. Bir taraftan açtığımız yollar fırtına ve kar yağışı nedeniyle tekrar ulaşıma kapanıyor. Köy yollarında ulaşımı sağlamak için çalışmalar aralıksız devam ediyor\" diye konuştu. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Ilgar Dağı Geçidi\'nde de ulaşım güçlükle sağlanırken, Ardahan\'ı Şavşat\'a bağlayan Sahara Geçidi\'nde ise ulaşım durma noktasına geldiği ve büyük araçların karayolunu kullanmasına izin verilmediği belirtildi. Dünden beri etkili olan kar yağışı ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı 50 santime ulaştı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki karı temizleme telaşına düştü. Kar yağışı ardından çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu.