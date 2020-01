(Görüntülü Haber) Popovic: Futbolcularım şu anki durumu düzeltmek için en iyisini yapacak

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA) Kardemir Karabükspor\'un yeni teknik direktörü Anthony Popovic, \'\'Her şey yolunda. Oyuncularım şu anki durumu düzeltmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını gösteriyorlar\" dedi. Süper Lig\'de oynadığı son 4 maçta puan alamayan Kardemir Karabükspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Anthony Popovic gözetiminde yapılan antrenmana ülkesinde bulunan Skulason katılmazken, Gaman ve Serdar takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Popovic, \'\'Her şey çok iyi gidiyor. Her şey yolunda. Oyuncularım şu anki durumu düzeltmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını gösteriyorlar. Bana olan yaklaşımlarında ve idmanlardaki performanslarında Kayserispor maçında iyi bir sonuç alacağımızı gösteriyorlar\'\' dedi.