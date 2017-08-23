(Görüntülü Haber) Pompalı tüfekle vurulan iki kardeşin cesedi tarlada bulundu

NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfekle vurulmuş halde iki erkek cesedi bulundu. Polisin yaptığı incelemede cesetlerin Erhan Erdem (26) ve Ercan Erdem (28) kardeşlere ait olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Muammer Aksoy Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan iki kişiyi gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 2 kişinin de ölmüş olduğunu belirledi. Polis yaptığı incelemede cesetlerin Erhan Erdem ve Ercan Erdem kardeşlere ait olduğunu saptadı. Olay yeri yakınlarında yapılan araştırmada terkedilmiş halde 35 TAY 59 plakalı bir otomobil bulunarak incelemeye alındı. Erdem kardeşlerin cesetleri savcının incelemesinin ardından otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Ölen kardeşlerin yakınları olay yerine geldiklerinde büyük üzüntü yaşarken, çevik kuvvet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan polis, Erdem kardeşleri öldüren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.